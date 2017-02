Guardiola mantém pés no chão após encurtar distância do líder Chelsea: "Difícil perderem no fim"

Foto: Catherine Ivill / AMA / Getty Images

Quando Pep Guardiola chegou ao Manchester City, o mundo do futebol imaginou que o catalão dominaria a Premier League, assim como fez na Bundesliga e na La Liga. Contudo, os Citizens estão em segundo colocado a oito pontos do líder Chelsea, faltando 13 partidas. Após a vitória sobre o Bournemouth por 2 a 0 nesta segunda-feira (13), o treinador falou que não espera que os Blues tropecem nas rodadas finais, enfatizando que o foco dele deve ser o time azul de Manchester.

O triunfo encurtou a distância que era de 10 pontos ao início da rodada, contudo, o Chelsea apenas empatou com o Burnley por 1 a 1, perdendo dois pontos em relação ao City na disputa pelo caneco. Guardiola, todavia, não espera que o Chelsea perca jogos suficientes nas 13 partidas restantes, porém lembra que é complicado vencer tudo.

"A diferença de pontos ainda é muito grande. Portanto, não espere que o Chelsea perca jogos nos finais, apesar de ser bem difícil ganhar todos", disse ao Sky Sports. "Então, o que resta-nos fazer é focar no nosso jogo, coisa que tenho falado com todos no último mês e meio. Temos que focar nele, jogar jogo por jogo e melhorar nossas atuações, e meu sentimento é que estamos conseguindo isso", comentou.

Sempre aprofundado em seus comentário, Pep também dissecou um pouco do que foi a vitória sobre os Cherries na segunda-feira, exaltando as boas chances que seu time criou e enfatizando a importância de criação de jogadas de gols.

"Em um dos jogos mais difíceis fora de casa, conseguimos jogar muito bem, muito muito bem. Poderíamos ter marcado ainda mais gols, eu creio, mas o resultado é o espelho da atuação. Entendo o quão bom é o time do Bournemoth, mas tirando uns 10 minutos na segunda etapa, nosso time conseguiu controlar e nosso crescimento está bem melhor. Eu também estou muito feliz pelos atletas, pois eles foram mais do que são em suas posições hoje", analisou o ex-Barcelona e Bayern de Munique.

Por fim, Guardiola relembrou do quão a Premier League é difícil e competitiva, concluindo com uma simples explicação do por que não se pode perder no campeonato inglês. "Sei da diferença entre o sexto e o segundo colocado. Digo, começamos o jogo em quinto e terminamos em segundo, poxa. Isso significa que todos estão ali ainda, subindo e descendo. Portanto, você sabe que se perder algum jogo, pode se complicar no final das contas", finalizou.