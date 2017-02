Wenger lamenta goleada sofrida e responsabiliza terceiro gol por instabilidade coletiva

Foto: Jean Catuffe/Getty images

Desastre marca a partida do Arsenal neste meio de semana na Uefa Champions League. O time foi até a Alemanha e sofreu uma goleada de 5 a 1 para o Bayern de Munique.O clube londrino vai com total desvantagem para a partida de volta, que acontecerá no dia 7 de março, precisando vencer por quatro gols ou mais de diferença para ir às quartas-de-finais da competição continental.

Com mais um vexame, Arsène Wenger vai aos poucos perdendo prestígio entre os torcedores do Arsenal. O técnico comentou, em coletiva logo após a partida, que o jogo não foi como esperado, alertando para o fato da equipe ter sido fragmentada dentro de campo após os gols tomados na segunda etapa.

"Foi um jogo estranho, porque acho que no primeiro tempo jogamos muito bem. Tivemos algumas boas oportunidades pouco antes do intervalo. Depois disso, tivemos alguns problemas e depois concedemos dois gols em três minutos. No segundo gol, fomos realmente [decepcionados] porque era para estarmos fazendo uma boa marcação, tínhamos cinco jogadores no 'box' e havia duas bolas no campo quando recomeçaram o jogo".

No entanto, Wenger afirmou que o 3° gol foi divisor de águas na partida. "O verdadeiro problema que enfrentamos foi após o terceiro gol, porque perdemos a nossa organização e olhamos mentalmente muito cansado. A partir desse momento, os últimos 25 minutos foram um pesadelo para nós porque parecia que não tínhamos resposta".

"Eu acho que foi difícil engolir os dois gols aos 8 e 11 minutos. Acho que temos que analisar isso, mas parece que de fora. Perdemos nossa organização. Mas depois do terceiro foi uma combinação de [mentalidade] e organização quebrada. Antes disso, controlávamos muito bem", encerrou Wenger sobre a falta de organização.