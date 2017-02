Ibrahimovic chega ao 17º gol contra o Saint-Éttiene e United abre vantagem na Europa League

A noite desta quinta-feira (16) foi de encontro entre os maiores campeões nacionais da França e Inglaterra pelos 16 avos-de-final da Uefa Europa League. Melhor para o Manchester United, que largou na frente do Saint-Étienne ao vencer por 3 a 0 no Old Trafford; carrasco do ASSE, Ibrahimovic anotou os três e chegou a 17 gols diante do clube francês, principal vítima em toda sua carreira.

O próximo encontro já ocorre na quarta da semana seguinte (22) às 17h (horário de Brasília) no Stade Geoffroy-Guichard. Neste fim de semana, o ASSE visita o Montpellier no domingo (19) pela Ligue 1 às 13h; os Red Devils enfrenta o Blackburn no mesmo dia às 13h15 pela quinta fase da Copa da Inglaterra.

United joga mal, mas abre o placar com Ibrahimovic

De forma afobada, o United começou a partida sofrendo pressão dos visitantes. Em duas oportunidades, Bailly errou no setor defensivo e por sorte os comandados de José Mourinho não tomaram gol logo nos primeiros cinco minutos de jogo.

Após o início de erros, os donos da casa enfim começaram a dificultar a vida do clube francês. Aos 15', Ibrahimovic sofreu falta próxima à área e chamou a responsabilidade. Alcançando o 15º gol em 14 jogos contra o Saint-Étienne, o sueco balançou as redes após desvio na barreira.

Precisando do resultado, os franceses se alçaram ao ataque, criando boas oportunidades com Saivet, duas vezes e Hamouma. Com o placar a seu favor, os Red Devils diminuíram um pouco o frenético ritmo dos minutos iniciais, chegando uma vez com perigo com Juan Mata após belíssimo lançamento de Pogba.

Ao fim da etapa inicial, os visitantes seguiam levando mais perigo ao gol de Romero. Desorganizado, o setor defensivo do United sofria com as investidas do grupo de frente do Saint-Étienne. Apesar das chances, o placar permaneceu intacto. 1 a 0 United antes do intervalo.

15º gol em 14 jogos de Ibra x ASSE; carrasco do clube francês | Foto: Shaun Botterill/Getty

Ibra anota mais dois e sacramente vitória do United

Percebendo a fragilidade com Fellaini em campo, Mourinho sacou o belga já no intervalo colocando Lingard, dando mais velocidade ao setor ofensivo. A mudança surtiu resultado logo no início, com boas chances criadas por Martial e Ibrahimovic - tendo um gol anulado por impedimento.

A modificação surtiu efeito também para Pogba, que partia para o ataque mais recuado, atuando de frente e clareando as investidas ofensivas do United. O francês acertou a trave aos 79' após cobrança de falta de Blind na cabeça de Labile, atingindo o travessão de Ruffier.

a melhor oportunidade do ASSE na etapa complementar foi aos 73'. Excelente contra-ataque puxado pelos visitantes e livre, Roux apareceu de frente para Romero, tentou encobrir o goleiro argentino mas acabou tirando muito, finalizando por cima.

Quando o Saint-Étienne estava mais próximo de empatar, o United conseguiu demonstrar sua superioridade técnica. Em jogada individual, Rashford entrou na área e finalizou cruzado; Ruffier espalmou e na sobra, Ibrahimovic aumentou o marcador e alcançou o 16º gol contra o ASSE.

O cronômetro marcava 88' quando Ibra voltou a ser o destaque do confronto. Recebendo de costas para o gol, o sueco sofreu pênalti e com frieza, marcou seu terceiro na partida e o 17º em sua carreira contra o Saint-Étienne. Final de jogo em Old Trafford: 3 a 0 para o United e classificação praticamente encaminhada.