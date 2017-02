Guardiola afirma que lesão de Gabriel Jesus pode afastá-lo do restante da temporada

Foto: Catherine Ivill / AMA / Getty Images

Gabriel Jesus chegou no Manchester City em janeiro e já virou sensação na terra da rainha. Contudo, o brasileiro sofreu uma lesão na última segunda-feira (13), tendo que ter sido submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira (16). O treinador Pep Guardiola, porém, admitiu nesta sexta-feira (17) na coletiva de imprensa para a rodada do fim de semana que a possibilidade do ex-palmeirense não atuar mais na temporada existe.

A operação no pé direito de Gabriel foi um sucesso, segundo os médicos do clube. Ela deu a conclusão de que o atleta ficará de fora dos gramados entre dois e três meses. Guardiola espera que ele volte no período indicado pelo departamento médico, mas o técnico espanhol aceita que poderá ter perdido sua joia pelo resto da temporada.

"Confesso que não sei se Gabriel Jesus vai voltar a jogar nesta temporada", disse aos jornalistas na coletiva que antecede o jogo pela FA Cup do sábado. "Os médicos falam em dois ou três meses, porém o que mais importa agora é que ele tenha uma ótima recuperação e poderá voltar a jogar quando estiver apto novamente. Entretanto, não sei se vai ser no fim desta temporada ou só na próxima", reconheceu.

O último jogo do Manchester City no ano acontecerá no fim de maio, pela Premier League. Até lá serão pouco mais de três meses, o tempo máximo estipulado para a volta do brasileiro. "Temos agora que nos manter calmos, apoiar junto da família e esperar seu retorno", completou o catalão.

A situação do brasileiro acabou dando espaço para Agüero, que volta a ser o titular dos Citizens. O argentino havia perdido a condição do 11 inicial, mas Pep elogiou o profissionalismo do herói do título da Premier League de 2012 ao lidar com a situação.

Pela quinta rodada da FA Cup, o City viaja para enfrentar o Huddlesfield Town neste sábado (18).