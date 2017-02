Com gol nos acréscimos, Millwall elimina Leicester na Copa da Inglaterra

O Millwall recebeu o Leicester City em casa neste sábado (18) e fez valer a máxima: "O jogo só termina quando o juiz apita." Com um gol dramático aos 92 minutos, o time do terceiro escalão do futebol inglês conseguiu bater o atual campeão do Campeonato Inglês por 1 a 0 e avançou para as quartas da Copa da Inglaterra.



O goleiro Jordan Archer foi um dos responsáveis pelo 0 no placar a favor do Leicester fazendo ótimas defesas ao longo do jogo. Como tem sido a temporada inteira o time de Claudio Ranieri não mostrou um repertório diferenciado e não conseguiu criar chances claras de gol, e quando conseguiu finalizar as jogadas, Jordan Archer estava lá para impedir o gol dos foxes.

Jake Cooper, jogador do Millwal,l ainda dificultou as coisas para o próprio time, sendo expulso no início da segunda etapa após falta pesada em Ahmed Musa. O lance que definiu a partida foi nos acréscimos, Onyedinma fez ótima jogada, passou para Gregory que protegeu e deixou o atacante Shaun Cummings na cara do gol, o lateral direito com tranquilidade tocou no canto inferior direito de Zieler.



As duas equipes vivem situações distintas na temporada em seus campeonatos. Na Premier League, o time de Leicester está apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento, tendo 21 pontos contra 20 do 18º colocado Hull City. Na League One, a terceira divisão da Inglaterra, o Millwall está com 50 pontos e na 7ª posição, empatando com o Southend, apesar de um jogo a menos. O time de Londres tem grandes possibilidades de entrar no G-6 brigando por uma vaga nos play-offs para ascender à Championship, a segunda divisão inglesa.



A equipe de Ranieri volta à campo na próxima quarta-feira (22) às 16h45 contra o Sevilla fora de casa em jogo válido pela UEFA Champions League. Já o Millwall enfrenta o Chesterfield em casa na próxima terça-feira (21) pela League One.