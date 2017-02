Chelsea vence Wolverhampton e segue vivo na FA Cup

Pela 5ª rodada da FA Cup, o Chelsea bateu o Wolverhampton por 0 a 2, em jogo disputado no Molineaux Stadium, em Wolverhampton. O confronto foi marcado pela intensidade na primeira e pela ascensão dos visitantes durante a segunda metade da partida. Um confronto agitado, que garantiu a classificação dos Blues para as oitavas-de-final da competição.

Com o resultado, a equipe londrina segue sonhando com dois titulos nacionais em uma temporada, o "domestic double". Já o Wolves se voltam para a Championship, onde estão à cinco pontos da zona de rebaixamento..

O Chelsea volta a campo pela competição no dia 25 de fevereiro, contra o Swansea City, ao meio-dia. Já o Wolverhampton enfrenta o Birmingham, no dia 24, às 16h45.

Intenso, mas impreciso

O inicio da partida foi dominado completamente pelos anfitriões. Logo aos três minutos, um erro de Zouma na entrada da grande área colocou o Chelsea em apuros. Em seguida, um cruzamento de Coady forçou a defesa de Begovic, com a porta dos dedos. Aos sete, um belo cruzamento pela direita e Saville, dentro da grande área, acertou o travessão.

Não demorou muito para que o ímpeto inicial se extinguisse e o Chelsea tivesse uma reação. Com pressão, os Blues tiveram boas chances com Willian, que não dominou bem uma bola cruzada por Fàbregas; e Hazard, que tentou diversas vezes um avanço individual para a grande área do Wolves, sem sucesso na finalização.

O angolano Helder Costa, um dos destaques dos donos da casa, também criou grandes chances. Aos 29 minutos, o camisa 17 invadiu a grande área dos Blues pela direita e completou com um chute rasteiro, para a defesa firme de Begovic. Em seguida, bateu uma falta com força, passando rápido demais por Batth.

No final do primeiro tempo, o time londrino teve outra grande chance, com Diego Costa. O hispano-brasileiro recebeu um cruzamento rasteiro de Moses e disparou sobre a meta de Ikeme, assustando novamente a equipe que joga na segunda divisão inglesa.

A classificação no apagar das luzes

A segunda etapa começou de forma semelhante a primeira. O Wolverhampton pressionou a equipe londrina no seu campo de defesa, forçando erros. No primeiro minuto, Helder Costa se desvincilhou da marcação, disparou pela lateral e fez um cruzamento rasteiro, cortado pela defesa. Em outra oportunidade, Bödvarsson fez bom cruzamento para ninguém.

Porém, a resposta do Chelsea veio. Primeiro com uma cabeçada alta demais de Zouma; depois, com um chute de Diego Costa pelo lado de fora da rede, após vencer o último marcador. Porém, foi Pedro quem abriu o placar no Molineaux Stadium, ao subir mais alto que todos e cabecear para o fundo das redes de Ikeme.

O placar parecia ótimo para os Blues, porém, não pararam por ai. Fàbregas lançou Willian a frente, porém, o brasileiro não conseguiu ultrapassar seu marcador. Aos 40 minutos, Hazard chegou até a esquina da área e deu um presente para Fàbregas, que teve seu chute desviado.

E, aos 43 minutos do segundo tempo, o Chelsea chegou ao segundo gol, fechando a eliminatória. Após o passe de Fàbregas ser desviado por um defensor, a bola encontra o atacante livre para chutar rasteiro e ampliar o marcador, ao apagar das luzes. Uma atuação com pouco brilho, mas essencial para a classificação.