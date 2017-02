Após classificação, Conte atesta dificuldade contra Wolves: "Não existe jogo fácil na Inglaterra"

Conte agradece o apoio dos torcedores do Chelsea (Foto: Divulgação/Chelsea)

Neste sábado (18), o Chelsea visitou o Wolverhampton em jogo válido pelas oitavas-de-final da Copa da Inglaterra e o Chelsea conseguiu a classificação vencendo por 2 a 0, com gols de Pedro e Diego Costa. Após a partida, o técnico do Chelsea, Antonio Conte, concedeu entrevista coletiva e falou sobre o jogo:

"Wolverhampton começou o jogo muito bem com grande intensidade. Eles tentaram desenvolver o jogo pelos lados e colocar um monte de cruzamentos, mas defendemos bem. Eles chutaram na trave no início e tivemos sorte nesta circunstância, mas no segundo tempo jogamos nosso futebol, marcamos dois gols e criamos chances, mas o Wolverhampton merece meus cumprimentos."

"Foi o jogo mais difícil que jogamos nesta competição até agora, com certeza. Mas todos nós sabíamos que seria, acima de tudo após os resultados esta tarde. Eu tentei avisar no vestiário sobre a dificuldade deste jogo. Gosto de repetir que na Inglaterra, em cada jogo, em cada competição, não existe um jogo fácil. É a verdade.", alertou.

Conte fez algumas mudanças na equipe em relação a equipe que joga no Campeonato Inglês, entre elas, a entrada de John Terry e Cesc Fàbregas. O técnico italiano elogiou a atuação dos dois e o restante do grupo: "Eles jogaram muito bem. Não é fácil quando você não joga muito, John [Terry], Cesc [Fàbregas] e todos os jogadores me mostraram que eles têm boa forma e isso significa que eles são bons profissionais. É ótimo ter esse tipo de jogadores no meu plantel, porque posso contar com eles."

O técnico do Chelsea mandou felicitações a todos membros do Lincoln City pela grande classificação da equipe da 5ª divisão inglesa diante do Burnley: "Esta é uma grande conquista para eles e para a FA Cup. É incrível e eu acho impossível na Itália. Isso mostra que tudo pode acontecer se você confiar no trabalho e tiver uma grande vontade de lutar. Tenho o prazer de viver esta história com eles, como estamos com eles nas quartas-de-final."