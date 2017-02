Walcott marca centésimo gol, Arsenal supera valente Sutton e avança às quartas da FA Cup

Buscando se recuperar da goleada sofrida no meio de semana pela Uefa Champions League, o Arsenal voltou a campo nesta segunda-feira (20), quando visitou o Sutton United, da quinta divisão, no Gander Green Lane pela quinta rodada da FA Cup. Os Gunners conseguiram sair com a vitória, por 2 a 0, com gols de Pérez e Walcott. Nas quartas de final, o clube de Londres vai receber o Lincoln City, também da quinta divisão.

Os dois clubes agora voltam suas atenções para seus respectivos campeonatos nacionais. O Sutton vai visitar o Torquay United pela quinta divisão do país, enquanto que o Arsenal só volta a campo em março, quando irá visitar o Liverpool no próximo dia quatro. Jogo que seria contra o Southampton no próximo fim de semana foi adiado, visto que os Saints jogarão a final da Capital One Cup no domingo.

A partida também marcou o 100º gol de Theo Walcott com a camisa do Arsenal, se tornando o 17º maior goleador da história do time.

Sutton assusta, mas Arsenal consegue abrir o placar e segurar

O Arsenal começou o jogo tendo mais a bola nos seus pés, mas nada além disso. Com o campo menor do que normalmente está acostumado, a característica de toque de bola do time da capital é quase que anulada sozinha. Na primeira chegada, aos seis minutos, arriscou-se um chute de dentro da área, mas acabou sendo desviado. O Sutton, por sua vez, não se acanhou e antes dos dez minutos já havia entrado na área dos Gunners duas vezes, mas também sem o sucesso máximo.

Quando o relógio marcava seus 20 minutos, o time da casa já havia chegado mais vezes no ataque do que o adversário, apesar de que os visitantes tinham mais a bola. Contudo, foi o Arsenal que abriu o placar aos 26 minutos, quando Lucas Pérez aproveita contra-ataque, recebe pela direita, carrega para o meio e cruza rasteiro, porém a bola não toca em ninguém, morrendo no fundo das redes. Aos 29, Walcott arriscou chute da entrada da área, mas a bola sai em linha de fundo.

Após abrir o placar, os Gunners conseguiram segurar mais o jogo, diminuir um pouco mais o ritmo. Aos 40 minutos, o Sutton apareceu em velocidade pela esquerda, mas o atleta da casa foi derrubado por Adelaide, que acabou tomando o cartão amarelo. No contra-ataque da jogada, Iwobi recebeu dentro da área em sobra de bola e tenta chute colocado, mas é desviado e vai para fora. May recebeu bola em toque errado de Ospina, mas não consegue aproveitar oportunidade.

Donos da casa continuam chegando ao ataque, mas Gunners ampliam vantagem e garantem classificação

A etapa final começou com mais intensidade que a primeira, tendo os dois lados mostrando um pouco mais de disposição. O Arsenal foi o primeiro, mas logo tratou de diminuir o ritmo, diferente do Sutton, que chegou com perigo aos sete minutos com Gomis, que recebeu na área, girou algumas vezes e acabou perdendo a bola, desperdiçando uma chance de gol.

Walcott, porém, fez o segundo gol do time de Londres no jogo aos 10 minutos. O inglês recebeu cruzamento vindo da esquerda, em bola que passou por todo mundo, e arrematou com força para vencer o goleiro e dar mais um conforto aos Gunners. Os donos da casa continuaram em cima, quando aos 15 Gomis teve a chance de marcar, mas Monreal tirou para escanteio. Na cobrança de escanteio, Collins cabeceou para o gol, mas mandou pra fora.

Aos 20 minutos, o Sutton continuou tentando chegar ao seu primeiro gol no jogo. Deacon recebeu e arrematou de fora da área, mas a redonda bateu caprichosamente no travessão. Chamberlain apareceu pela esqeurda aos 23 e tentou cruzamento rasteiro para Walcott, mas a bola saiu em linha de fundo, passando por todo mundo.