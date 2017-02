Em jogo de duas viradas, Agüero marca dois, ofusca golaço de Falcao e City bate Monaco

Genial, histórico e memorável. Isso pode-se definir o jogão entre Manchester City e Monaco pela partida de ida das oitavas de finais da Uefa Champions League 2016/17. Em jogo de duas viradas, os Citizens levaram a melhor e venceram por 5 a 3, com gols de Agüero, duas vezes, Sterling, Stones e Sané. Os gols dos franceses foram marcados por Falcao García, duas vezes, e Mbappé.

Com este resultado, o City pode perder por até 1 a 0 no dia 15 de março, data do jogo de volta no Principado, que confirma a classificação. O Monaco, que terá o apoio da torcida, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar. Promessa de outro grande jogo.

City começa melhor, abre o placar, mas leva virada

Falcao comandou grande primeiro e virada dos franceses (Foto: Stu Forster/Getty Images)

O início de jogo foi muito bom no Etihad Stadium, com as duas equipes marcando alto e mostrando um futebol para frente e bem vistoso. O City ficava mais tempo com a bola, chegava perto da área dos franceses, mas não conseguiam finalizar a jogada no início, enquanto o Monaco marcava muito bem em cima e até assustava.

Porém, após este grande início de confronto, a rede balançou e de uma linda forma. Aos 26', Sané recebeu na esquerda, fez grande jogada individual, a bola chegou em Silva, que passou de volta para o alemão, que dominou livre na área e cruzou rasteiro para Sterling, que apareceu livre na pequena área e concluiu para abrir o placar no Etihad: 1 a 0 City.

Mas este gol só fez com que os franceses acordassem na partida, tanto que seis minutos após a inauguração do placar, os monegascos empataram, quando Caballero saiu jogando errado, Fabinho recuperou a bola, levantou a cabeça e cruzou na segunda trave para Falcao García, que cabeceou de peixinho e deixou tudo igual em Manchester: 1 a 1.

E poucos minutos depois, os franceses viraram a partida e com méritos. Aos 40', mais uma vez Fabinho recebeu com espaço na intermediária e deu um ótimo lançamento para Mbappé, que recebeu nas costas de Otamendi, dentro da área, e finalizou com força, no alto, totalmente sem chances para Caballero: 2 a 1 Monaco.

Segundo tempo espetacular e com City levando a vitória para França

Momento do golaço de Falcao García (Foto: Stu Forster/Getty Images)

Se o primeiro tempo foi sensacional, o segundo foi ainda mais espetacular. Logo na primeira chegada de perigo dos 45 minutos finais, Otamendi derrubou Falcao García na área e Mateu Lahoz marcou pênalti para o Monaco. O próprio Falcao García foi para a cobrança, mas bateu muito mal, fraco, sem problemas para a defesa de Caballero.

E os franceses iriam se arrepender do pênalti perdido alguns minutos depois. Aos 13', Falcao García errou passe, Sterling roubou, avançou bem pela direita, puxando contra-ataque, e passou em profundidade para Agüero, que recebeu, invadiu a área e chutou cruzado, com pouca força, mas Subasic aceitou, tomando um verdadeiro frango: 2 a 2.

Mas a alegria dos Citizens durou muito, mais exatamente três minutos. Aos 16', Falcao García foi acionado na esquerda, ganhou de Stones, ficou cara a cara com Caballero e deu um toque maravilhoso, encobrindo o arqueiro argentino e marcando um golaço, deixando os franceses na frente mais uma vez no Etihad: 3 a 2 Monaco. Um verdadeiro jogaço em Manchester.

Mas parou por aí? Não senhor. Aos 26', os donos da casa conseguiram chegar ao empate mais uma vez. Após cobrança de escanteio de Kevin De Bruyne, a bola passou por toda a área, mas não por Sergio Agüero, que pegou de primeira no meio de muita gente e marcou um belo gol, deixando tudo igual mais uma vez em Manchester: 3 a 3.

E o City simplesmente acordou de vez na partida, conseguindo virar o confronto no Etihad. Aos 32', após mais uma cobrança de escanteio, Yaya Touré subiu muito bem na primeira trave, desviou para trás e Stones, livre na segunda trave, se esticou todo para completar para o gol vazio, virando o jogo para os Citizens: 4 a 3 City.

Stones fez o gol que virou a partida (Foto: Matthew Ashton/Getty Images)

Só que o jogo era tão aberto, que ainda teve tempo para mais um gol, e mais um dos donos da casa, para fechar a conta. Aos 37', Silva recebeu no meio, deu ótimo passe por elevação para Agüero, que recebeu livre na área e apenas rolou para Sané completar para o gol e fechar o placar no Etihad: 5 a 3 City. Um jogo simplesmente memorável.