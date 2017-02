Guardiola exalta poder de reação do City, mas afirma que há espaço para melhora

Google Plus

A frenética partida entre Manchester City e Monaco nesta terça-feira (21) pela Uefa Champions League será relembrada e contada por muitos e muitos anos como um dos melhores jogos da história do futebol mundial.

O Etihad foi palco de um 5 a 3 com duas virada e shows de Agüero e Falcao García. Após o jogo de ida das oitavas de final, Pep Guardiola elogiou a luta de seus jogadores, mas disse que ainda há muito a melhorar.

"Foi uma partida especial, não tem como negar. Tivemos altos e baixos, atacamos bem, mas nossa criação foi lenta. Claro, não é fácil jogar contra uma equipe tão organizada quanto o Monaco. Mas claro, ainda temos que melhorar", comentou o treinador espanhol.

Sterling abriu o placar dentro de casa; depois, Falcao Garcia e Mbappé viraram para os visitantes. Os franceses tiveram a chance de matar o jogo com um pênalti, que acabou defendido por Caballero.

Na sequência, Agüero empatou, mas Falcao García marcou o terceiro. A reação veio depois novamente com Agüero, completada por Stones e Sané.

"Foi por isso que o City quis me contratar. Adoro jogar dessa maneira e acho especial quando dois times atuam desta forma, sempre atacando e atacando. O futebol é algo maravilhoso", complementou Pep. "A partida na França será complicada. Iremos nos preparar da melhor forma para nos classificarmos para as quartas-de-final", analisou.

A partida de volta ocorre apenas no dia 15 de março no Stade Louis II, no Principado. O confronto ocorre às 16h45 (horário de Brasília).

Destaque do City, Agüero elogia Pep e admite sacrifício para retornar ao time titular

Voltando ao XI após a lesão de Gabriel Jesus, Agüero vinha convivendo com críticas e rumores de sua saída dos Citizens. Nesta terça, dois gols e atuação perfeita na vitória pelo City. Após o cotejo, o argentino agradeceu as chances dadas por Guardiola e comentou sobre sua relação com o treinador.

"A verdade é que nos damos muito bem. O que ele quer, acima de tudo, é que todos nós jogadores nos esforcemos um pouco mais. Sempre pedindo mais, mais e mais. Obviamente é um sacríficio que temos que fazer. Hoje (terça) funcionou, vamos ver se mantemos o mesmo ritmo no próximo jogo", disse o camisa 10.

Rechaçando rumores sobre sua saída, Sergio disse que todas as decisões partem do comandante espanhol. "A verdade é que essas coisas são para o técnico decidir, a única coisa que posso fazer é seguir lutando para ser capaz de jogar. Ainda bem que ele contou comigo, agora tenho que ajudar o time e mostrar o que posso fazer", finalizou Kun.