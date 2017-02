Mourinho comemora classificação para a próxima fase da UEL, mas lamenta jogadores lesionados

Google Plus

Foto: Jean Catuffe/Getty Images

O Manchester United teve motivos para comemorar nesta quarta-feira (22), na vitória por 1 a 0 sobre o Saint-Étienne, que garantiu a classificação da equipe para as oitavas de final da Uefa Europa League. Por outro lado, José Mourinho mostrou preocupação com jogadores que se lesionaram no duelo na França.

Os meio-campistas Michael Carrick e Henrik Mkhitaryan tiveram de ser substituídos na partida por problemas físicos. O técnico procurou ser sincero em entrevista coletiva após o jogo. "Sinto que não irão se recuperar a tempo. É apenas a minha opinião, baseada na experiência que tenho do futebol e não em conhecimentos médicos".

"Podemos nos lesionar ao sair de casa ou até no jardim… Nunca sabemos quando nem porquê. O risco está sempre presente, mas o azar de uns representa uma oportunidade para outros", respondeu o treinador português. São jogadores importantes para nós e é complicado não poder contar com eles na final", finalizou.

Outro assunto em que Mourinho foi questionado foi sobre o fato da sequência de jogos importantes que o United vem enfrentando. Incluindo o clássico contra o Chelsea, pela quartas de final da Copa da Inglaterra. Apesar dos duelos, o treinador português descarta atuar com time reserva.

"Claro, e eu me sinto realmente surpreso que a decisão seja marcada colada na Liga Europa, porque neste momento não sabemos onde será o primeiro jogo e onde será o segundo. Imagine jogar contra o Chelsea na segunda-feira e, em seguida, ter que viajar para Rússia, Turquia ou Grécia, por exemplo", disse Mourinho.

O próximo confronto do Manchester United é contra o Southampton, neste domingo (26), pela Copa da Liga Inglesa, às 13h30.