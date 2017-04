Em jogo equilibrado, Anderlecht e Manchester United ficam no empate

Em campo, além de quatro títulos europeus, muita história a favor das equipes. Nem mesmo a força dos torcedores mandantes foi suficiente para o Manchester United sair em desvantagem, pois empatou com o Anderlecht na noite desta quinta-feira (13), no Constant Vanden Stock, em Bruxelas, por 1 a 1. Os gols do jogo, pela ida das quartas de final da Uefa Europa League 2016/17, foram de Mkhitaryan e Dendoncker, respectivamente.

Com o resultado, os Red Devils saem em vantagem para o encontro de volta, que vai ser realizado já na próxima quinta-feira (20) às 16h05 (de Brasília), jogando pelo empate sem gols. Agora, os Paars-wit vão ter de vencer, já que em caso de repetição do placar a definição sairia depois do tempo normal.

Os times voltam a campo, pelo nacional, no domingo (16). Enquanto os belgas enfrentam o Oostende na 3ª rodada do Hexagonal Final, às 13h (de Brasília), os ingleses fazem clássico com o Chelsea no Old Trafford, às 12h, visando seguir vivo por classificação à Uefa Champions League da próxima temporada, em jogo válido pela 32ª rodada.

United é mais eficaz e sai em vantagem

O começo de jogo, assim como todo mata-mata, foi bastante truncado. Com muito equilíbrio, os times se estudaram e trocaram passes para ir ao ataque, mas a forte marcação de ambos fez com que poucos lances fossem criados. Tirando proveito do incentivo da torcida, o Anderlecht, mais disposto, até pressionou, porém não conseguiu levar perigo.

Ainda assim, quem teve a primeira boa oportunidade foi o Manchester United, que deu um susto nos torcedores adversários. Rashford serviu Ibrahimovic dentro da pequena área, que desviou e o goleiro fez uma boa intervenção. No rebote, Lingard tentou completar, mas chutou na trave esquerda.

Meia Mkhitaryan fez o único gol do primeiro tempo em Bruxelas (Foto: Clive Rose/Getty Images)

Sem criatividade, as equipes procuraram alternativas para passar pelo bloqueio montado, entretanto não foram efetivos. Nem mesmo o fator casa foi favorável aos belgas, que sentiram a ausência de Teodorczyk e tiveram de fazer jogadas mais trabalhadas. Os ingleses, por sua vez, se prenderam ao baixo ritmo de Ibra, que não buscou atacar tanto como em outras vezes.

Já na reta final, contudo, os visitantes enfim saíram em vantagem. Com boa movimentação das peças de frente, o sueco abriu na direita para o lateral-direito Valencia, que estava sozinho. O equatoriano cruzou para o meio da área e Rashford emendou de primeira, todavia Ruben tirou. A sobra ficou com Mkhitaryan que, livre de marcação, teve o trabalho de empurrar para dentro do gol.

Anderlecht reage e evita derrota em casa

Para o segundo tempo, as equipes retornaram da mesma maneira que iniciaram o primeiro, sem nenhuma mudança na escalação e na tática. Como havia tido melhor postura, os visitantes seguiram mais criativos, explorando os espaços na defesa adversária e aproveitando falhas de posicionamento.

Em um dos momentos, Pogba lançou em profundidade para Darmian, que levantou na pequena área. Livre de marcação, Mkhitaryan bateu todo torto e ainda assim próximo à trave esquerda de Ruben, que viu a bola sair pela linha de fundo com muito perigo. Ainda que os donos da casa tivessem evoluído, os britânicos conseguiram equilibrar as ações, mas sem poder criativo.

Anderlecht mostra mais qualidade e evita derrota diante da torcida (Foto: John Peters/Manchester United)

A pressão dos Red Devils prosseguiu durante boa parte da etapa final, com boas chances sendo criadas. Após os 30 minutos de bola rolando, explorando desatenção do sistema defensivo do time belga, a equipe inglês chegou próxima de marcar pela segunda vez. Ibrahimovic serviu Pogba, que chutou cruzado e o goleiro fez a defesa.

No fim, apesar de terem sofrido a blitz, os Paars-wit levaram o público ao delírio no Constant Vanden Stock. Com o lado esquerdo de ataque livre, Obradovic cruzou com perfeição e Dendoncker apareceu entre a marcação com liberdade. Cabeceando firme, o volante não deu chance de defesa a Romero, que não alcançou.