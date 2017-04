City domina Southampton, volta a vencer fora de casa e assume o terceiro lugar da Premier League

O Manchester City está se firmando cada vez mais na próxima UEFA Champions League. Em partida pela trigésima terceira rodada da Premier League, o time de Pep Guardiola conseguiu uma boa vitória sobre o Southampton mesmo jogando fora de seus domínios. Depois de um primeiro tempo arrastado, com muita troca de passe e nenhuma finalização no gol, o segundo tempo foi muito melhor. O desafogo veio com Kompany. O zagueiro conseguiu abrir o placar no início da segunda etapa, o que facilitou o trabalho do City na partida. Com mais espaço para atacar, veio o segundo e terceiro gol, com Sané e Aguero, respectivamente.

Agora a equipe de Manchester ocupa a terceira colocação da competição com 64 pontos, sete pontos a frente do quinto colocado (primeiro fora da zona de classificação para UCL). O próximo compromisso do Manchester City é diante do Arsenal em partida válida pela semifinal da FA Cup. O jogo acontece no próximo domingo às 11H (horário de Brasília).

Já os Saints que estão apenas na nona colocação com 40 pontos, tem um compromisso difícil na próxima rodada. Encaram o Chelsea no próximo dia 25 em casa.

Primeiro tempo de muitos passes e pouco perigo

A partida começou com muitos toques rápidos pelas duas equipes. Logo aos três minutos Clichy conseguiu um bom cruzamento pelo lado esquerdo e Aguero finalizou com perigo. Menos de um minuto depois, o argentino recebeu dentro da área e novamente chutou, quase abrindo o marcador. Ao longo dos primeiros quinze minutos o City implantou seu estilo ficando muito com a posse de bola, mas não acelerando.

Aos 15 aconteceu a primeira jogada de perigo dos Saints. Redmond conseguiu uma bonita finta no meio campo e lançou Gabbiadini pelo lado esquerdo. O atacante invadiu a área e cruzou rasteiro para trás. Tadic tentou a finalização de primeira, mas a bola sumiu demais. Até os 30 esse foi o único lance de perigo dos donos da casa. O City dominava completamente a posse de bola, chegando a mais de 70%.

Com uma defesa bem postada, o Southampton não deixava o City finalizar as jogadas, obrigando os visitantes a rodar bastante a bola, mas sem perigo. Apenas aos 35, o time de Pep Guardiola conseguiu uma finalização com perigo. Aguero fez boa jogada pelo lado esquerdo, cruzou bem e David Silva finalizou pra fora. Nos minutos finais do primeiro tempo a partida ganhou emoção. A equipe da casa começou a ir mais ao ataque com boas jogadas aéreas.

City consegue finalizar e vence a partida

A primeira finalização no gol, aconteceu apenas aos dois da segunda etapa. Touré arriscou de fora da área, mas sem força Foster fez tranquila defesa. Mesmo com apenas uma finalização no alvo, o gol acabou saindo. Aos dez, após cobrança de falta batida por David Silva, Kompany dividiu com Yoshida dentro da área e mandou pro gol, abrindo o placar.

Depois de marcar o City conseguiu mais espaço para o contra ataque. Tanto que aos 18, quase ampliou o placar. De Bruyne fez boa jogada pelo lado direito e cruzou rasteiro. A zaga cortou e a bola sobrou para David Silva que finalizou forte e o zagueiro cortou, evitando o segundo gol.

Chegando aos 15 minutos finais da partida, o Saints começou a se lançar ao ataque, utilizando muito da jogada aérea. Porém, com isso, abria muito espaço em sua defesa. E no contra ataque aconteceu o segundo gol do City. David Silva fez grande enfiada de bola para De Bruyne que avançou até a entrada da área, quando rolou para Sané. O alemão finalizou forte, praticamente garantindo a vitória.

Ficando desestabilizado, os Saints falharam em sua defesa e sofreram o terceiro gol. Novamente De Bruyne cruzando, mas desta vez, Aguero cabeceou entre os dois marcadores e matou a partida.