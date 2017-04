United domina, vence Chelsea com tranquilidade e volta a encostar no G-4

INCIDENCIAS: Partida válida pela trigésima terceira rodada da Premier League realizada no estádio Old Trafford, Manchester

O Manchester United voltou a der emoção ao campeonato. Com uma vitória muito convicente em cima do Chelsea por dois a zero, segurou os blues na classificação e encostou na zona de classificação da UEFA Champions League. Os dois tempos no Old Trafford foi de total domínio dos reds devils, com o Chelsea não fazendo uma finalização ao gol de de Gea. No ataque, o United contou com a velocidade de Rashford e uma grande partida de Ander Herrera para vencer.

Com a vitória, a equipe de José Mourinho chegou aos 60 pontos, quatro a menos que o rival City, porém com uma partida a menos. Agora, o time volta a campo na próxima quinta-feira (20), contra o Anderlecht pela Europa League.

Já o Chelsea, continua na liderança da competição com 75 pontos, quatro a mais que o segundo colocado. O time de Antonio Conte volta a jogar no sábado (22), contra o Tottenham pela semifinal da FA Cup.

United domina completamente o Chelsea que não finaliza

A partida começou com o Manchester United com a posse de bola e o Chelsea esperando para sair em velocidade. Aos cinco, David Luiz foi desarmado por Lingard que lançou Rashford, mas acabou indo para fora. Porém, dois minutos depois, o atacante não desperdiçou. Ander Herrera intercepta a bola com a mão no meio campo e lançou Rashford, que invadiu a área e finalizou na saída de Begovic, abrindo o placar.

Mesmo a frente do marcador o United continuava no campo de ataque. Aos 15, depois de uma troca de passes a bola chegou para Young. O inglês invadiu a área e finalizou cruzado, com muito perigo. Com uma boa marcação, os reds devils não deixava o Chelsea finalizar, que com meia hora de jogo não havia finalizado.

Depois dos 30 o ritmo das duas equipes diminuiu e o número de faltas aumentou. A única finalização do Chelseaa foi acontecer apenas aos 45, com Diego Costa, mas sem perigo.

Segundo tempo repete o primeiro e United vence

O segundo tempo começou melhor para o United. Após cruzamento, Young aproveitou a sobra, tentou invadir a área, mas a defesa cortou. No rebote, Ander Herrera chutou forte, a bola desviou na defesa londrina e foi para o gol, ampliando o marcador. Perdendo por dois a zero, o Chelsea se lançou ao ataque, mas continuava falhando na saída de bola.

Aos 15, Carrick roubou a bola no campo de ataque e enfiou a bola para Rashford. O atacante tentou o chute forte e quase marcou o terceiro. E o jogo era do jovem inglês. Aos 24, em grande jogada, Rashford fintou três marcadores, invadiu a área e obrigou Begovic a fazer grande defesa.

Indo para o final da partida, o Chelsea tentava atacar, mas com desordem, seguindo sem finalizar no gol de de Gea, com isso as emoções da partida praticamente sumiram.