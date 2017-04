Chelsea anuncia que capitão John Terry deixará clube após 19 anos

(Foto: Alex Morton/Getty Images)

O Chelsea anunciou nesta terça-feira (17) a saída do zagueiro John Terry, que deixará o clube ao final da atual temporada do futebol europeu. Em um comunicado feito em seu site oficial, o time londrino disse que ambos entraram em acordo e decidiram não renovar o contrato do zagueiro. Entretanto, anunciou em nome de todos em Stamford Bridge expressando gratidão e desejando ao zagueiro toda sorte no futuro.



"John nos deu mais de duas décadas de dedicação e servições

excepcionais. Neste tempo ele mostrou o maior orgulho em vestir a camisa do Chelsea, algo que ele fez em 731 ocasiões desde que estreou em 1998, marcando 66 gols. Ele é o terceiro que mais jogou pelo clube e foi capitão 578 vezes, um recorde", disse o comunicado oficial.



Terry é jogador do Chelsea, desde 1998. Foi no clube londrino que o zagueiro iniciou a carreira como profissional e jogou praticamente toda a sua vida até o momento - foi emprestado em 2000 ao Nottingham Forest. O defensor realizou 731 jogos pelo clube londrino, sendo 578 deles como capitão, e anotou um total de 66 gols.



Como zagueiro, é o jogador que mais conquistou títulos pelo Chelsea, um total de 16 grandes conquistas. Dando destaque a Uefa Champions League e quatro taças do Campeonato Inglês. Terry Também conquistou a Liga Europa, cinco Copas da Inglaterra, três Copas da Liga Inglesa e duas Supercopa da Inglaterra.



"Palavras não podem descrever o amor que eu tenho por este clube e seus incríveis torcedores. Gostaria de agradecer cada um, do fundo do meu coração, pelo apoio inacreditável que me mostraram nestes anos. Vocês significam o mundo para mim e todo troféu que eu ganhei durante meu tempo aqui, nós ganhamos juntos. Nunca esquecerei o jornada incrível que eu vivi. Muito obrigado, por tudo", disse o zagueiro.



Restando ainda o final desta temporada, aos 36 anos, John Terry deixou aberto seu futuro. Sem deixar pistas de uma aposentadoria ou se irá atuar em outro time. "Vou decidir sobre o meu futuro quando for oportuno, mas por enquanto estou comprometido a ajudar o time ter sucesso nesta temporada", declarou,

Pelo Instagram, Terry postou uma extensa galeria de fotos com momentos marcantes de sua trajetória pelo clube londrino. O Chelsea também se pronunciou por meu de seu twitter oficial.