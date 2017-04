Arsenal bate Middlesbrough no sufoco e continua vivo em briga por vaga na UCL

Em disputa de opostos na tabela, Middlesbrough e Arsenal se enfrentaram no Riverside Stadium pelo último jogo da 33ª rodada da Premier League 2016/17 na tarde desta segunda-feira (17). Numa partida em que os times tiveram suas chances de marcar gols, o time visitante foi quem conseguiu sair com os três pontos ao vencer os anfitriões por 2 a 1, com gols de Alexis Sánchez e Mesut Özil, tendo Negredo feito o tento do Boro.

O triunfo dos londrinos os mantém na sexta posição com 57 pontos ganhos, os mesmos que o Everton, uma posição abaixo, três atrás do Manchester United, quinto, e sete a menos que o Manchester City, quarto e primeiro na zona da Uefa Champions League. Já o Middlesbrough se complica mais na zona de rebaixamento, sendo o penúltimo e com seis pontos atrás do Hull City, primeiro fora da zona.

O Boro volta a campo no próximo sábado (22), quando irá visitar o Bournemouth pela Premier League. Os Gunners, por sua vez, irá entrar em campo neste fim de semana pela semifinal da FA Cup, quando enfrentará o Manchester City em Wembley, valendo vaga na final. Pela PL, o time de Arsène Wenger vai jogar no próximo dia 26, quando enfrenta o Leicester em partida atrasada da 28ª rodada.

Em primeiro tempo equilibrado, Arsenal sai na frente

Superior tecnicamente, o Arsenal começou tendo a bola por mais tempo, trocando passes e tentando se aproximar do ataque sempre que possível. Apesar disso, porém, foi o Boro que chegou pela primeira vez, aos três minutos, com Leadbitter. O capitão recebeu a bola pelo meio em cobrança de falta ensaiada, avançou com a bola e resolveu arriscar de longe, saindo pela esquerda.

Depois disso, o time visitante teve dificuldades para ter a bola como teve nos primeiros movimentos, tendo tido o time de vermelho conseguido trocar passes e chegar no ataque. Próximo dos oito minutos, a equipe da casa comprovou isso quando chegou com Ramírez em velocidade pela esquerda, mas a jogada não se concluiu.

Conforme o tempo foi passando, o ritmo de jogo foi se estabelecendo no gramado. O volume de jogo do Boro também foi ganhando forma ao passo que ele ia aumentando e se empenhando para manutenção dele. Aos 22, o time da casa conseguiu chegar ao gol, mas o impedimento foi marcado pelo bandeira. Apesar de não ter sido válido, mostra a diferença de estilo e eficiência de ambos: Arsenal troca mais passes, mas não chega, enquanto que o Middlesbrough não tem a bola, mas quando tem, chega. Os Gunners até tiveram um momento de perigo constante no ataque, mas não materializou.

O Arsenal chegou com perigo aos 33, quando Chamberlain recebeu bola em velocidade pela direita, invadiu a área e tentou cruzado para Giroud. A bola passou pelo francês, mas Sánchez conseguiu chegar nela, sendo bloqueado pela marcação. O time de Londres conseguiu chega pela direita, explorando aquele lado do campo após certo momento. A equipe conseguiu uma falta aos 41 e Sánchez, magistralmente, cobrou por cima da barreira e abriu o placar no Riverside Stadium. Após isso, os times apenas levaram para o intervalo, apesar do Boro ainda ter tentado algo mais para o fim.

Boro empata, persiste, mas Gunners desempatam com Özil e garantem vitória

Marca registrada do Boro na primeira etapa, a ligação direta e cruzamentos para a área não foram abandonados pelo seu utilizador. A equipe da casa, porém, voltou cada vez mais determinada ao empate, até que finalmente chegou, próximo dos cinco minutos de jogo na etapa final, com Negredo, que recebeu cruzamento na área e desviou para o fundo das redes, empatando tudo no Riverside e acordando sua torcida para os instantes seguintes. A insistência do time da casa prosseguiu, com Downing, aos 10 minutos. O inglês aproveitou sobra de bola em dividida aérea e mandou pro gol, porém acabou chutando por cima da meta.

Entre 10 e 20 minutos, uma sequência de eventos aconteceu em Middlesbrough. Primeiro apareceu o time que leva o nome da cidade, com Ayala, em levantamento para a área quando o zagueiro conseguiu cabecear com força na entrada da área, mas Cech conseguiu fazer a defesa milagrosa. Seguindo, o ataque do Boro não conseguiu finalizar novamente, sendo afastado. Na sequência, Özil foi encontrado dentro da área em passe em profundidade, mas o alemão não conseguiu fazer com que seu toque passasse por Guzán.

Quando o relógio chegou aos 25 minutos, o camisa 11 dos visitantes se redimiu da tentativa anterior e, em passe recebido na área, conseguiu acertar o chute para o gol, vencendo o goleiro adversário e desempatando o jogo, recolocando os Gunners na vantagem do placar. O Arsenal, após o gol, ficou com o contra-ataque à disposição, uma vez que o Boro passou a ir mais ao ataque, buscando o gol de empate. O time visitante teve uma chance já depois dos 30, quando Giroud recebeu a redonda na entrada da área, ajeitou para a perna esquerda e bateu, mandando para fora.

O Boro teve uma chance aos 41, com Gestede, mas Cech conseguiu fazer a defesa. O Arsenal ainda teve outras três chances claras de gol, mas não capitalizou.