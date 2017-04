Leicester tenta usar fator casa para reverter vantagem do Atlético de Madrid na Champions

Nesta terça-feira (18), às 15h45, o Leicester City recebe o Atlético de Madrid, no King Power Stadium, pela partida de volta das quartas de final da Uefa Champions League. No primeiro jogo, os espanhóis fizeram valer o mando de campo e dominaram a partida, mas venceram pelo placar mínimo, com gol do atacante Griezmann.

O Leicester não contará com Mendy e Wangue, machucados, além de Huth, suspenso. Morgan e Slimani são dúvidas. Já os colchoneros não contarão com Vrsjalko e Augusto Fernández, lesionados. Tiago também não jogará, por decisão técnica.

Fuchs joga favoritismo para cima do Atlético

O lateral-esquerdo do Leicester, Christian Fuchs falou à imprensa sobre o confronto decisivo desta terça-feira e jogou a responsabilidade da classificação para cima do Atlético de Madrid. “Acredito que o Atlético é favorito, dada as suas últimas participações na Champions League. Nós estamos aqui pela primeira vez na nossa história”, disse.

“Estamos muito focados nesta partida, então veremos como o jogo terminará. Sempre tentamos dar tudo de nós. Já é uma grande conquista estar nas quartas de final como a última equipe inglesa. Mas veremos como o jogo será”, completou.

O austríaco também comentou sobre a atmosfera do King Power Stadium, a casa do Leicester, para a partida. “Nós teremos uma atmosfera ótima aqui e o estádio será brilhante. Não acho que as equipes gostam de nos enfrentar aqui. Porém, nós ainda somos as zebras e continuamos tentando”, encerrou.

Simeone crê em jogo semelhante ao de ida

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, falou sobre o jogo, em coletiva prévia ao enfrentamento. O comandante disse que espera uma partida semelhante à primeira, disputada em Madri. "Não vai ser muito diferente do jogo que se viu na Espanha: uma partida dura e com um resultado curto, onde os detalhes serão determinantes para uma ou outra equipe”, pontuou.

Simeone também alertou para as armadilhas do time inglês. “O Leicester vive dos detalhes, como nós vivemos dos detalhes também. É uma equipe de muito trabalho, equilibrada defensivamente e nós somos parecidos também nisso. O Leicester se sente muito forte no seu com campo, com a sua torcida. Temos que estar preparados para levar a partida para onde imaginamos que podemos criar danos e encontrar aquilo que vamos buscar”, completou.

O argentino, por fim, elogiou a sua equipe. “O melhor que está fazendo essa equipe nos últimos anos é competir. Jogar cada competição a faz diferente e é um ponto importante que esse grupo tem”, finalizou.