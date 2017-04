Atlético de Madrid empata com o Leicester fora e está na semi da Uefa Champions League (1-1)

Agradecemos a todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Atlético de Madrid empata em 1 a 1 com o Leicester na Inglaterra e está classificado para a semifinal da Uefa Champions League!

49 min: Fim de jogo!

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

43 min: Atlético aguarda os contra-ataques para tentar matar o jogo

38 min: No Leicester entra Amartey na vaga de Morgan

34 min: Vardy ajeita para Mahrez, mas Savic chega afastando o perigo

28 min: Atlético mexe denovo, sai Filipe Luís para entrada de Ángel Correa

23 min: No Atlético de Madrid entra Fernando Torres para saída de Carrasco

20 min: Leicester tenta pressionar em busca da virada

15 min: GOOOOOOOOOOL DO LEICESTER! Chilwell recebe na área e chuta, a bola desvia e sobra limpa para Vardy empatar a partida

10 min: No Atlético sai Juanfran e entra Lucas Hernández

5 min: Chilwell finaliza direto para fora

4 min: UUUUH! Griezmann passa pela zaga do Leicester e fica cara a cara com Schmeichel, mas prefere rolar para Carrasco que não chega na bola

0 min: Mudança dupla no Leicester, saem Benalouane e Okazaki para entradas de Ulloa e Chilwell

0 min: Começa o segundo tempo!

45 min: Fim do primeiro tempo!

38 min: Filipe Luís arrisca de fora e a bola sai longe do gol

31 min: Carrasco serve Saúl que chuta e obriga Schmeichel a fazer boa defesa

26 min: GOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! Filipe Luís cruza na medida para Saúl que chega cabeceando no contrapé de Schmeichel para abrir o placar na Inglaterra

21 min: Vardy recebe de Mahrez e serve Okazaki que chega batendo com perigo ao gol de Oblak

13 min: Saúl arrisca de longe e manda para fora

7 min: Albrighton levanta na área mas a bola sai

0 min: Começa o jogo!

Já o Atlético está escalado com: Oblak, Juanfran, Godín, Savic, Filipe Luis, Giménez, Gabi, Koke, Saúl, Carrasco e Griezmann.

O Leicester vem a campo com: Schmeichel, Simpson, Morgan, Benalouane, Fuchs, Albrighton, Ndidi, Drinkwater, Mahrez, Vardy e Okazaki.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Leicester City x Atlético de Madrid ao vivo pela volta das quartas de final da Uefa Champions League. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!

O argentino, por fim, elogiou a sua equipe. “O melhor que está fazendo essa equipe nos últimos anos é competir. Jogar cada competição a faz diferente e é um ponto importante que esse grupo tem”, finalizou.

Simeone também alertou para as armadilhas do time inglês. “O Leicester vive dos detalhes, como nós vivemos dos detalhes também. É uma equipe de muito trabalho, equilibrada defensivamente e nós somos parecidos também nisso. O Leicester se sente muito forte no seu com campo, com a sua torcida. Temos que estar preparados para levar a partida para onde imaginamos que podemos criar danos e encontrar aquilo que vamos buscar”, completou.

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, falou sobre o jogo, em coletiva prévia ao enfrentamento. O comandante disse que espera uma partida semelhante à primeira, disputada em Madri. "Não vai ser muito diferente do jogo que se viu na Espanha: uma partida dura e com um resultado curto, onde os detalhes serão determinantes para uma ou outra equipe”, pontuou.

Leicester City x Atlético de Madrid ao vivo

O austríaco também comentou sobre a atmosfera do King Power Stadium, a casa do Leicester, para a partida. “Nós teremos uma atmosfera ótima aqui e o estádio será brilhante. Não acho que as equipes gostam de nos enfrentar aqui. Porém, nós ainda somos as zebras e continuamos tentando”, encerrou.

“Estamos muito focados nesta partida, então veremos como o jogo terminará. Sempre tentamos dar tudo de nós. Já é uma grande conquista estar nas quartas de final como a última equipe inglesa. Mas veremos como o jogo será”, completou.

O lateral-esquerdo do Leicester, Christian Fuchs falou à imprensa sobre o confronto decisivo desta terça-feira e jogou a responsabilidade da classificação para cima do Atlético de Madrid. “Acredito que o Atlético é favorito, dada as suas últimas participações na Champions League. Nós estamos aqui pela primeira vez na nossa história”, disse.

O Leicester não contará com Mendy e Wangue, machucados, além de Huth, suspenso. Morgan e Slimani são dúvidas. Já os colchoneros não contarão com Vrsjalko e Augusto Fernández, lesionados. Tiago também não jogará, por decisão técnica.

Nesta terça-feira (18), às 15h45, o Leicester City recebe o Atlético de Madrid, no King Power Stadium, pela partida de volta das quartas de final da Uefa Champions League. No primeiro jogo, os espanhóis fizeram valer o mando de campo e dominaram a partida, mas venceram pelo placar mínimo, com gol do atacante Griezmann.