Técnico na base do Tottenham, Ugo Ehiogu morre após ataque cardíaco

Foto: Getty Images

Nesta quinta-feira (20), o treinador sub-23 do Tottenham, Ugo Ehiogu sofreu um ataque cardíaco e faleceu. Ugo recebeu atendimento e foi levado ao hospital, porém os médicos não puderam evitar a sua morte.

Ehiogu é ex-zagueiro e atuou pelo Middlesbrough por mais de sete anos, vencendo uma League Cup. Mas sua passagem mais marcante foi no Aston Villa, onde teve mais de 300 aparições, atuando de 1991 até 2000. Ugo também atuou quatro vezes pela seleção inglesa, inclusive marcando um gol em um amistoso contra a Espanha. West Brom, Leeds, Rangers e Sheffield foram outros times em qual ele passou.

Os Spurs liberaram uma nota em respeito ao treinador: "É com imensa tristeza que anunciamos o falecimento de Ugo Ehiogu, nosso técnico sub-23. Ugo recebeu tratamento imediato após sofrer um ataque cardíaco no centro de treinamento ontem, antes de ser transferido ao hospital, onde ele faleceu nas primeiras horas dessa manhã."

O chefe de treinadores e desenvolvimento de jogadores, John McDermott disse: "Palavras não podem expressar tamanho cho que e tristeza que sentimos agora no clube. A enorme presença de Ugo será insubstituível. Nossos sentimentos vão para a sua esposa Gemma, e sua família."

Ainda no site oficial do Tottenham, o clube exaltou as qualidades de Ugo, como sua enorme humildade, sorriso contagiante, e a sua paixão pela música, refletida na criação da gravador Dirty Hit, que já conta com um bom número de bandas e artistas.

O Aston Villa fará um minuto de silêncio no próximo jogo pela Championship, contra o Birmingham, neste domingo, em homenagem à Ehiogu. Todos os jogadores também usarão uma faixa preta de luto ao ex-jogador.

Steve Bruce, atual técnico do Villa também falou boas palavras sobre Ugo. Descreveu a contratação dele por Ron Atkinson em 91 como uma barganha. "Eu joguei contra ele. Big Ron o comprou por 45 mil, que barganha. Ele era um ótimo jogador."