Ibrahimovic tem lesão confirmada, mas Manchester United não informa prazo de recuperação

Zlatan sente muitas dores no joelho direito após cair de mão jeito no gramado (Foto: Getty Images)

Após muitos rumores, o Manchester United confirmou, neste sábado (22), em nota oficial, que o atacante Zlatan Ibrahimovic sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito. O comunicado no site do clube não informa prazo de recuperação. De acordo com United, ele ainda passará por avaliação de especialistas nos próximos dias a fim de saber a gravidade da lesão.

A emissora britânica Sky Sports vem afirmando desde sexta-feira (21) que o jogador sueco, de 35 anos, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado interior do joelho direito. Com isso, ele poderia retornar aos gramados apenas em janeiro de 2018.

Ibrahimovic se lesionou ao fim do tempo regulamentar do jogo contra o Anderlecht, nessa quinta-feira (20), no Old Trafford, pela partida de volta das quartas de final da Uefa Europa League. Ele dominou a bola no ar e, ao voltar para o chão, caiu de mal jeito em cima de sua perna direita. Após receber assistência médica em campo, Ibra deixou o jogo aos 45 minutos do segundo tempo, antes do início da prorrogação.

Em entrevista coletiva depois do confronto, José Mourinho, treinador do Manchester United, se mostrou preocupado com a lesão de Ibrahimovic. O técnico também comentou a situação do defensor Marcos Rojo, outro que se machucou no duelo diante do Anderlecht, precisando deixar o campo de maca antes do intervalo.

“Eu quero esperar, mas meu sentimento não é bom, para ambos. Eu quero tentar ser otimista, mas não estou. Eu não acho que são lesões fácies, mas prefiro esperar até que todos os testes sejam feitos amanhã [sexta-feira]. Depois de amanhã poderei falar o que eu penso, porque sou o técnico, não médico”, disse.

Ibrahimovic chegou ao Manchester United no início desta temporada a custo zero. O atleta assinou contrato por apenas uma época, ou seja, até junho deste ano. Artilheiro do time (28 gols em 46 jogos), não se sabe qual será o destino do sueco na próxima temporada.

O Manchester United voltará a campo neste domingo (23), onde encara o Burley, no Turf Moor, às 10h15, pela 34ª rodada da Premier League.