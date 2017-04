Sánchez decide, Arsenal vira sobre City na prorrogação e vai à final na Copa da Inglaterra

Foto: Michael Regan/The FA/Getty Images

Arsenal e Manchester City se enfrentaram neste domingo (23), em jogo válido pela semifinal da Copa da Inglaterra. O confronto como de costume foi disputado no Wembley Stadium, em Londres, e teve como vencedor o Arsenal, que eliminou o Manchester City na prorrogação pelo placar de 2 a 1. O argentino Agüero abriu o placar para os Citizens, enquanto Monreal e Sánchez (no tempo extra) viraram o jogo para os Gunners.

Com o resultado, o Arsenal vai a mais uma final de Copa da Inglaterra (a terceira em quatro temporadas), onde enfrentará o seu grande rival, Chelsea, na decisão que é o último jogo oficial da temporada na Inglaterra.

Já o Manchester City manterá os seus focos exclusivamente na Premier League a partir de agora. A equipe de Pep Guardiola está na quarta colocação, com 64 pontos, e dois jogos a menos que o terceiro colocado, Liverpool, que está com 66 pontos. O Arsenal acabou a rodada na sétima colocação, com 57 pontos, sendo ultrapassado pelo Everton, que tem três jogos a mais.

Etapa inicial é marcada por várias polêmicas de arbitragem

O primeiro tempo da partida foi marcado por um grande equilíbrio entre as duas equipes, com ambas as equipes chegando com perigo a meta do seu adversário. O Manchester City teve uma posse de bola bastante superior a do Arsenal na primeira etapa(72 a 28%), mas o Arsenal sempre que possível chegava com perigo ao gol do chileno Claudio Bravo.

O Arsenal teve a primeira chance do jogo, quando Giroud recebeu cruzamento pela direita e cabeceou nas mãos do goleiro Cláudio Bravo, mas quase que imediatamente, o Manchester City respondeu ao ataque do Arsenal. David Silva recebeu cruzamento na área e no meio dos altos zagueiros do Arsenal, conseguiu cabecear, obrigando o goleiro Petr Cech a fazer uma grande defesa.

Algumas polêmicas acabaram marcando o primeiro tempo da partida, já que ambas as equipes tiveram gols anulados. Na chance do Arsenal, Koscielny recebeu passe livre de marcação e mandou para o fundos das redes mas o impedimento já havia sido marcado corretamente. Já no lance que originou o gol do Manchester City, muita polêmica.

O alemão Sané recebeu pela esquerda e cruzou para Agüero pegar de primeira obrigando Cech a fazer grande defesa, no rebote o winger Sterling acabou mandando para o fundo das redes, mas o lance já havia sido parado pelo fato de que um dos bandeiras afirmou que o cruzamento de Sané fez a curva por fora e portanto, a bola havia saído.

Nos momentos finais do primeiro tempo mais uma polêmica, quando o árbitro Craig Pawson não viu um possível pênalti de Jesus Navas em Alexis Sánchez, o que causou uma revolta no chileno do Arsenal.

Manchester City para na trave, e jogo vai para prorrogação

Mais posse de bola e mais chances de gol. Tudo parecia encaminhado para o Manchester City garantir a sua vaga na final da Copa da Inglaterra. Tudo pareceu ainda mais próximo quando a equipe abriu o placar aos 17 minutos da etapa final. Em vacilo de Aaron Ramsey que foi desarmado por Yaya Toure, o marfinense aproveitou para descolar um grande lançamento para Sergio Agüero, que ganhou de Monreal na corrida e tocou com categoria por cima do goleiro Cech, abrindo o placar para os Citizens.

O jogo parecia controlado pelo City, mas em menos de dez minutos os Gunners empataram com Nacho Monreal. O espanhol não marcava um gol com a camisa do Arsenal havia dois anos, quando na mesma Copa da Inglaterra marcou contra o Manchester United. O gol saiu após ótimo cruzamento de Chamberlain, que encontrou Monreal na ponta esquerda, e o espanhol, aparecendo como elemento surpresa, não desperdiçou.

No final do tempo normal pressão do Manchester City, que acertou duas bolas na trave em menos de cinco minutos. A primeira delas foi aos 33 minutos do segundo tempo, quando a bola sobrou para Yaya Toure na entrada da área, e o marfinense pegou de primeira e acertou a trave do goleiro Cech no que seria um golaço dos Citizens. A segunda bola na trave veio quatro minutos depois, em cobrança de escanteio de Kevin de Bruyne que achou o brasileiro Fernandinho na área, mas o volante da seleção brasileira acabou acertando o travessão.

Em uma última chance, Welbeck fez grande jogada individual para cima de Otamendi e chutou com muito perigo ao gol de Claudio Bravo.

Sanchez décide, e Arsenal garante sua vaga para a final da Copa da Inglaterra

A prorrogação teve início e com ela tivemos uma grande novidade. A partir desta edição da Copa da Inglaterra, os times podem fazer uma substituição extra na prorrogação, totalizando quatro substituições. Apenas o Manchester City usou a quarta substituição com a entrada de Iheanacho no lugar de Sterling, que havia substituído David Silva no início da partida.

Apesar de todas as substituições realizadas pelo lado do City foi o Arsenal quem desempatou a partida e garantiu a vaga na final. O gol da vitória veio após cabeçada de Welbeck para Sanchez mandar ao fundo das redes após um vacilo do ex-jogador do Arsenal Gael Clichy.

O Arsenal teve a chance de matar o confronto após uma boa jogada de Özil pela direita, o alemão cruzou para Welbeck, que, livre de marcação, cabeceou para fora e perdeu a chance de matar o jogo.

Nos últimos minutos, o Manchester City teve muita posse de bola, mas não conseguiu criar as chances necessárias para empatar o confronto, e o Arsenal investiu nos contra-ataques também sem muito sucesso.