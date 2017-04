Wenger valoriza virada no placar após garantir vaga na final: "Grande teste mental"

Foto: Michael Regan/The FA

O Arsenal enfrentou o Manchester City pela semi-final da Copa da Inglaterra, e venceu, de virada, por 2 a 1. Com a vitória, os Gunners se classificam para a vigésima final da sua história, se tornando o time que mais vezes chegou ao jogo final do campeonato. Na decisão, o Arsenal enfrentará o Chelsea para decidir quem leva o troféu da Copa da Inglaterra, no dia 27 de maio.

O time de Arsène Wenger conseguiu empatar o jogo após gol de Agüero com 20 minutos para o fim do tempo regular, e o técnico elogiou a atitude mental de seus jogadores em entrevista após a partida.

"Senti que tivemos uma forte resposta hoje. Aos poucos, melhoramos durante a partida e no segundo tempo, estávamos fortes, e na prorrogação, sempre perigosos.", disse Wenger. "Muitas pessoas questionaram se conseguiríamos reagir à uma situação como essa, e por isso estou orgulhoso dos meus jogadores, pois mostraram que são unidos e determinados."

Alguns jogadores comentaram que desejam vencer a Copa para o treinador, e o francês apenas disse que quer ver eles aproveitando o momento, caso vençam o título: "Quero que eles aproveitem, joguem juntos e pelo clube. Futebol é um esporte coletivo e como técnico, minha maior alegria é sentir que você teve uma performance coletiva de verdade. Foi o que aconteceu hoje e por isso estou feliz.", comentou Arsène.

Sob um período conturbado e tenso no clube, com muitos torcedores pedindo a saída de Wenger, hoje foi diferente. Os torcedores saíram de Wembley felizes com a atuação do time, segundo a análise do comandante da equipe, que está à frente do Arsenal há mais de duas décadas consecutivas e garante que vai deixar o clube "um dia", mas não especifica quando esse momento acontecerá.

"Honestamente, sinto que, ao olhar hoje as arquibancadas, você percebe quão grande este clube é. Fico feliz quando nossos torcedores vão para casa contentes. Passamos por um período muito difícil e enfrentamos situações internas que tornaram este período mais complicado ainda. Mas hoje mostramos uma resposta unida, e não dividida, mas é claro, mentalmente estávamos em uma posição frágil. Um dia vou sair mesmo, então o mais importante é eu estar certo de que o Arsenal será sempre um grande clube que todos admiram", afirmou o técnico.