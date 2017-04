Ibrahimovic descarta aposentadoria após grave lesão no joelho: "Desistir não é uma opção"

Ibra cai de mal jeito no gramado e lesiona o joelho direito (Foto: Matthew Ashton/AMA/Getty Images)

O atacante Zlatan Ibrahimovic, do Manchester United, publicou um post em seu Instagram nesse domingo (23) sobre o incidente que aconteceu com ele na última quinta-feira (20), no Old Trafford. Em partida contra o Anderlecht, pelo duelo de volta das quartas de final da Uefa Europa League, o craque sueco sofreu uma grave lesão no joelho direito.

O clube inglês não estipulou um prazo para o jogador voltar aos gramados, e a imprensa britânica especula que ele retornará à ativa apenas em janeiro de 2018.

Ibra, contudo, garantiu que não irá pendurar as chuteiras. “Primeiro de tudo, obrigado por todo o apoio e amor. Não é novidade que eu me lesionei, então ficarei fora do futebol por um tempo. Eu vou passar por isso como qualquer outra coisa e voltarei ainda mais forte”, escreveu.

“Até agora eu joguei com uma perna, então isso não seria um problema. Uma coisa é certa, eu decido quando é o momento de parar, e ninguém mais. Desistir não é uma opção. Até breve”, encerrou o camisa 9.

Ibrahimovic é o artilheiro isolado do Manchester United nesta temporada, com 28 gols em 46 jogos. O contrato do jogador vai até 30 de junho deste ano. Ainda não se sabe se o atleta, de 35 anos, permanecerá em Old Trafford na próxima temporada.