Newcastle goleia Preston e carimba retorno à Premier League

O Newcastle United goleou o Preston North End nesta segunda-feira (24) por 4 a 1, no St. James' Park, e garantiu o seu retorno à Premier League, elite do futebol inglês, uma temporada após ser rebaixado. Os gols da partida foram marcados por Ayoze Pérez (duas vezes), Matt Ritchie e Christian Atsu para os Magpies. Jordan Hugill descontou para o Preston.

Com o resultado o Newcastle chega à marca de 88 pontos e deixa aberta a briga pelo título da Championship. Com duas rodadas a serem disputadas, os comandados de Rafael Benítez estão a quatro pontos do líder Brighton & Hove Albion, que precisa de apenas uma vitória para garantir o título.

O primeiro gol da partida veio logo aos sete minutos, quando Ritchie cruzou para Ciaran Clark resvalar de cabeça para Ayoze Pérez mandar para o fundo das redes. A comemoração durou pouco tempo, já que, aos 14 minutos, Thomas Barkhuizen recebeu livre e encontrou Jordan Hugill para desviar ao fundo do gol de Rob Elliot.

O Newcastle conseguiu retomar a vantagem no final do primeiro tempo, quando Christian Atsu recebeu de Aleksandar Mitrovic e tocou na saída do goleiro Maxwell.

O jogo só ficou tranquilo aos 20 minutos da etapa final, quando o meia do Preston Paul Gallagher fez uma defesa no chute de Isaac Hayden. O pênalti foi marcado, e o meia do time de Deepdale, expulso. O meia Matt Ritchie foi para cobrança e aumentou a vantagem dos Magpies.

Ayoze Pérez deu números finais ao jogo após aproveitar o rebote de uma cabeçada que acertou a trave e o espanhol teve o trabalho de só empurrar para as redes.

Na próxima rodada, o Newcastle encarará o Cardiff City no País de Gales, com o intuito de colocar pressão no Brighton, que jogará apenas no sábado (29). Já o Preston North End enfrentará o lanterna Rotherham United no Deepdale. O time de Simon Grayson está na 11ª posição, com 61 pontos ganhos, e não briga por mais nada neste final de temporada.