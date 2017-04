Mourinho confirma ausência de Pogba no dérbi de Manchester, mas ganha reforço

Treinador português não contará com Pogba no dérbi de Manchester (Foto: Paul Ellis/AFP)

O técnico do Manchester United, José Mourinho, confirmou nesta quarta-feira (26) que o meio-campista Paul Pogba perderá o dérbi contra o Manchester City. Questionado durante entrevista coletiva se o jogador, que foi substituído na partida contra o Burley, no fim de semana, devido a uma lesão muscular, jogaria o duelo desta quinta-feira (27), o comandante afirmou que o francês não está apto a atuar.

Além de Pogba, Mourinho não contará com os zagueiros Chris Smalling, Marcos Rojo e Phil Jones; o meia Juan Mata; e o atacante Zlatan Ibrahimovic, este último com a possibilidade voltar a jogar somente em 2018.

Por outro lado, o técnico terá à disposição o lateral/meia Antonio Valencia, poupado no último fim de semana. “Vamos com o que temos de melhor e lutaremos com o que temos. Confio nos garotos, e vamos com tudo o que temos até o último segundo da temporada, assim esperamos. Nós somos lutadores, os garotos são lutadores, e nós vamos”, bradou.

O Manchester United ocupa a quinta posição na tabela da Premier League, com 63 pontos, um a menos que o rival City. Para Mourinho, a briga para ver qual Manchester terminará o campeonato à frente é irrelevante. “Não significa nada. Se terminarmos na quinta ou sexta colocação, não significa nada. Se eles terminarem em terceiro ou quarto lugar, eles ficaram acima de nós, mas isso não significa muito”, afirmou.

“Não se trata de Pep [Guardiola, técnico do Manchester City], não se trata do City, trata-se de objetivos, e nós queremos jogar a Champions League. Ainda temos duas portas abertas”, concluiu o português, referindo-se à possibilidade de o Manchester United vencer a Uefa Europa League, onde é semifinalista, ou terminar a Premier League no grupo dos quatro primeiros colocados.

City e United se enfrentam nesta quinta-feira, às 16h, no Etihad Stadium, em rodada atrasada, a 26ª, da Premier League