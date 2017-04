Eriksen decide, Tottenham bate Palace e segue almejando título da Premier League

Em partida atrasada da 28ª rodada da Premier League 2016/17, Crystal Palace e Tottenham se enfrentaram no Selhurst Park na tarde desta quarta-feira (26) num jogo de opostos na tabela de classificação e objetivos. Com gol solitário na segunda etapa, o meia Christian Eriksen foi às redes para os Spurs e garantiu os três pontos para o time ao norte do Tâmisa, mantendo assim as esperanças de alcançar o rival Chelsea pelo caneco.

A vitória dá ao time de Pochettino 74 pontos na tabela, assegurando ainda mais o segundo lugar, ficando a oito pontos do Liverpool, a dez do Manchester City, quarto colocado e a 11 do United, quinto e primeiro fora da zona da Uefa Champions League. O triunfo ainda iguala o número de jogos com o Chelsea, ficando a quatro pontos do rival restando cinco jogos. Por outro lado, o Palace figura na 12ª posição, mas ainda estando cinco pontos à frente da zona de rebaixamento.

Os Eagles voltam a campo no próximo sábado (29), quando irá receber o Burnley pela 35ª rodada da Premier League. Pela mesma ronda, os Spurs vão fazer o North London Derby com o Arsenal, no White Hart Lane, podendo ser o último no lendário estádio do clube. O clássico acontecerá no domingo (30).