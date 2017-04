Liverpool apresenta uniforme para temporada 2017/18

(Foto: Reprodução/Liverpool FC)

O Liverpool divulgou na manhã desta quinta-feira (27) o seu uniforme principal para a temporada 2017/18. A camisa teve inspiração nos uniformes dos anos 1980, década de ouro do clube inglês - quando conquistou dois títulos continentais. Os detalhes na gola e na manga, além do tom vermelho mais escuro foram as principais referências para a inspiração.

O uniforme da próxima temporada dos Reds comemora o 125º aniversário do clube, com o pássaro-símbolo da cidade de Liverpool - presente no escudo oficial do clube - mais uma vez bordado em dourado no peito, flanqueado pelas datas de aniversário de '1892' e '2017' e com um subtítulo '125 Anos'.

O Liverpool também mudou em suas redes sociais e institucionalmente o escudo oficial do clube. A presença das datas de aniversário e do subtítulo de 125 anos também estão presentes no emblema.