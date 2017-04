United tropeça no desesperado Swansea antes de duelo pela Europa League

Manchester United e Swansea empataram na manhã deste domingo (30), por 1 a 1, no Old Trafford, em jogo válido pela 35ª rodada da Premier League. De pênalti, o atacante Wayne Rooney colocou os Reds Devils em vantagem, nos acréscimos do primeiro tempo, enquanto o meia Gylfi Sigurosson igualou o marcador na etapa final.

Com o resultado, o United chega a 65 pontos e permanece na zona de classificação à Uefa Europa League, mas pode ver o rival Manchester City (quarto colocado, com a mesma pontuação) se distanciar caso vença o Middlesbrough, fora de casa, também neste domingo. Já o Swansea segue na luta contra a zona de rebaixamento. O time do País de Gales é o primeiro time dentro do Z-3, com 32 pontos, dois atrás do Hull City, o primeiro fora.

Agora, o Manchester United muda a chave e começa a focar na Europa League. Às 16h05 da próxima quinta-feira (4), os comandados de José Mourinho irão até a Galiza enfrentar o Celta de Vigo, no estádio de Balaídos, pelo primeiro jogo das semifinais da competição europeia.

Depois, já pela Premier League, o United disputará o clássico contra o Arsenal, no próximo domingo (7), às 12h, no Emirates Stadium, em Londres. Por sua vez, o Swansea medirá forças com o Everton, um dia antes, às 13h30, no Liberty Stadium, em Swansea.