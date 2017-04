Willian marca, Pedro anota golaço, e Chelsea derrota Everton

O Chelsea derrotou o Everton, por 3 a 0, neste domingo (30), no Goodison Park, em Liverpool, pela 35ª rodada da Premier League. Com um golaço de fora de área, o meia-atacante Pedro abriu o placar, o zagueiro Cahill aumentou a vantagem, e o brasileiro Willian fechou o caixão dos Toffees.

Com o resultado, o Chelsea chega a 81 pontos e segue firme na luta pelo título, na liderança do campeonato. Os Blues têm 74 pontos de distância para o segundo colocado, Tottenham, que disputa clássico com o Arsenal ainda neste domingo. Já o Everton figura na sétima posição, com 58 pontos.

Agora, o Chelsea receberá o Middlesbrough, no Stamford Bridge, às 16h da próxima segunda-feira (8), enquanto o visitará o Swansea, no Liberty Stadium, no sábado (6), às 13h30. Os dois jogos serão válidos pela 36ª rodada da Premier League.