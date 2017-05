Guardiola minimiza temporada sem títulos no City: "Não sou o pior técnico por não ter ganhado nada"

Google Plus

Pep Guardiola terminará a sua primeira temporada à frente do Manchester City sem títulos. O time inglês caiu em três competições de mata-mata (Copa da Liga, Copa da Inglaterra, e Uefa Champions League) e não tem mais chances de conquistar a Premier League. Na luta por vaga na Champions League, os Citizens estão na quarta colocação, com 66 pontos, a 15 do líder Chelsea faltando três rodadas para o encerramento da liga.

À Sky Sports britânica, o técnico espanhol se mostrou tranquilo quanto à situação. “Não sou o pior técnico por não ter ganhado nada. Penso até que sou melhor porque aprendi muito e tenho mais experiência. Aprendi a lidar melhor com situações difíceis”, afirmou.

Diferente de Barcelona e Bayern de Munique, times que Guardiola treinou antes que rumar à Inglaterra, o Manchester City não é um clube com histórico copeiro. O comandante disse que a pressão por uma taça é bem maior quando está à frente de uma agremiação sedenta por troféus.

“Não estou em um clube que tenha ganhado muitos títulos, como o Barcelona, Bayern, Real Madrid, Inter, Juventus ou Milan. Foi uma boa lição para mim. Agora sei o que não fizemos bem e tomarei melhores decisões para sermos melhores na próxima temporada”, projetou.

O técnico ainda exaltou o desempenho de Chelsea e Tottenham, respectivos líder e vice-líder da Premier League. “As melhores equipes e os melhores jogadores ganham, e foi o que aconteceu nesta temporada: Chelsea e Tottenham foram melhores. Os seus treinadores foram melhores, os jogadores foram melhores e nos venceram”, admitiu.

“Não me arrependo de nada. Nesta temporada aprendi uma boa lição para melhorar no ano que vem. Não vim para Manchester pensando que ia ser fácil ou que ia ganhar tudo”, concluiu.