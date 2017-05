Fora de casa, United supera Celta e abre vantagem nas semifinais da Europa League

Nesta quinta-feira (4), o Manchester United deu um importante passo rumo à decisão da Uefa Europa League 2016/17. Em um jogo controlado, os Red Devils venceram o Celta de Vigo por 1 a 0, fora de casa, com gol solitário do garoto Rashford.

Com este resultado, o United joga pelo empate na volta, no Old Trafford, na próxima quinta-feira (11), às 16h. O Celta precisa do 1 a 0 para levar à prorrogação ou de um 2 a 1 para garantir a vaga.

United para em Sergio Álvarez

Por jogar em casa e vendo que uma vitória era essencial, o Celta começou melhor a partida no Balaídos, tendo mais volume de jogo e rondando bem a área dos Red Devils, tanto que a primeira chance foram dos celestes, quando Radoja recebeu no meio, cruzou e Wass apareceu livre na área para cabecear, mas mandou todo torto, para fora.

Porém, na medida que a partida passava, o United ia se soltando e chegando com perigo em muitas oportunidades. A primeira dela veio aos 20', quando Rashford fez grande jogada individual pela esquerda, levou para o meio e arriscou belíssimo chute, mas Sergio Álvarez, que seria o destaque da primeira etapa, fez grande intervenção.

Foto: Octavio Passos/Getty Images

Os visitantes seguiram martelando a meta da equipe espanhola durante toda a primeira etapa, enquanto o Celta até tentava chegava chegar nos contra-ataques, mas sem muita objetividade. Aos 34', Pogba fez bela jogada no meio, avançou e passou para Mkhitaryan, que saiu cara a cara com Sergio Álvarez, mas o arqueiro celeste levou a melhor mais uma vez.

No final da primeira etapa, provavelmente a melhor chance do jogo. Quatro minutos após a chance de Mkhitaryan, Rashford recebeu na entrada da área e passou para Lingard na grande área, que finalizou de primeira cara a cara com Sergio Álvarez, mas o espanhol fez mais uma defesa sensacional e fez com que o primeiro tempo terminasse na igualdade.

Rashford marca de falta e garante vantagem inglesa para volta

A segunda etapa se iniciou e a partida ficou mais equilibrada, com o Celta mais ligado na marcação e também chegando com perigo, tanto que a primeira chance da etapa final foram dos donos da casa, quando Sisto fez boa jogada na esquerda, cortou para a direita e arriscou. A bola desviou na defesa visitante e quase ia matando Romero, mas o argentino fez bela defesa.

E na primeira boa chegada, o United mostrou porque é o time grande e marcou, quando Rashford recebeu na entrada da área e foi derrubado por Hugo Mallo. A próxima promessa inglesa cobrou a falta e marcou um lindo gol, contando até com uma certa falha de Sergio Álvarez, destaque do jogo até aquele momento: 1 a 0 Manchester United.

Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Depois do gol, o jogo ficou menos objetivo e até meio sonolento, com o United se abdicando de atacar, como fez em boa parte da partida, e o Celta sem conseguir criar boas chances de gol, parando no ótimo bloqueio montado por José Mourinho. Os donos da casa até tentaram e lutaram em busca do empate, mas os Red Devils confirmaram a vitória e vantagem para o jogo de volta no Old Trafford.