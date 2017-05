Tottenham sucumbe diante do West Ham e pode ver Chelsea ser campeão na segunda-feira

Foto: Richard Heathcote / Getty Images

Ainda na disputa pelo título da Premier League desta temporada, o Tottenham visitou o West Ham pela abertura da 36ª rodada na tarde desta sexta-feira (5), porém os Hammers conseguiram sair do Estádio Olímpico de Londres com a vitória, por 1 a 0, depois de gol de Lanzini na segunda etapa. O resultado pode complicar a situação dos Spurs na corrida pelo troféu do certame.

A derrota estaciona o time de Pochettino com 77 pontos, podendo ver o rival pelo título, Chelsea, se distanciar ainda mais na segunda-feira, quando joga, em casa, contra o Middlesbrough. Apesar da derrota, o clube ainda está com larga vantagem para o terceiro colocado Liverpool, mantendo os mesmos oito pontos. Por outro lado, o West Ham conseguiu chegar à nona posição na tabela, com agora 42 pontos ganhos, mas pode acabar perdendo tal posto ao final da rodada. O clube do norte da capital inglesa precisará se superar nas últimas rodadas para conquistar o título, visto que precisará contar com tropeços dos Blues.

Na próxima rodada, o West Ham recebe o Liverpool, no próximo domingo (14), enquanto que o Tottenham joga contra o Manchester United no mesmo dia.