Guardiola demonstra frustração após City fracassar em negociação por Walker, do Tottenham

Espanhol espera novos reforços para Citizens (Foto: Richard Heathcote/Getty Images)

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, está cada vez mais frustado com as negociações entre seu clube e o lateral-direito Kyle Walker, jogador do Tottenham. Com a saída de Pablo Zabaleta e de Sagna, o técnico espanhol procurou o jogador dos Spurs para a equipe, mas há uma discrepância de valores entre seu atual clube e os Citizens.

O lateral Walker tem sido, há muito, almejado por Guardiola. Com uma grande temporada pelo Tottenham, sendo escolhido o melhor lateral direito da recente edição da Premier League, o Manchester City foi atrás de sua contratação. O problema está no fato de os Citizens terem oferecido £ 40 milhões (cerca de R$ 171 milhões) pelo jogador, e os Spurs terem pedido £ 50 milhões (algo em torno de R$ 214 milhões), uma diferença significativa para os clubes.

As conversas ainda existem, mas não têm mostrado muita evolução. Por isso, Guardiola está começando a ficar frustado. Para ele, o ideal seria que tal contratação fosse feita até a próxima semana, visto que assim o jogador poderia participar integralmente da pré-temporada com o City. O fato de os Citizens não terem conquistado nenhum troféu na primeira temporada do novo comandante faz com que novos reforços sejam esperados, a fim de fortalecer a equipe ainda mais.

Além do inglês Kyle Walker, grandes nomes são especulados no time de Manchester. Um dos principais é o brasileiro Daniel Alves, que teve sua saída da Juventus anunciada recentemente, e pode parar nas mãos de Pep Guardiola. Ele, que também é lateral direito, está próximo de ser contratado e deve reforçar o setor nas próximas semanas.

O Manchester City só volta a campo na última quinzena de julho, quando começa a disputar a International Champions Cup, um torneio de pré-temporada nos Estados Unidos. Até lá, o chefe Guardiola espera que sua equipe já esteja definindo os últimos detalhes, para, assim, poder disputar por mais títulos na temporada que se aproxima.