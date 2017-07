Meia da Inglaterra, Baker diz não temer ninguém no Europeu Sub-21: "Almejamos algo grandioso"

Foto: Stephen Pond / The FA via Getty Images

Depois de oito anos sem avançar às semifinais do Campeonato Europeu sub-21, a Inglaterra se apresenta forte para o jogo desta terça-feira (27) contra a Alemanha que decidirá uma vaga na final do torneio. Meia da Seleção Inglesa, Lewis Baker, garantiu em entrevista neste domingo (25) que o English Team não teme ninguém no certame, incluindo a Espanha, favorita ao título e que só pode enfrentar o time britânico na final.

Pra avançar à penúltima fase da Europeu sub-21, a Inglaterra precisou vencer o Grupo A, terminando com sete pontos, um a mais que a Eslováquia. Para chegar na pontuação final, a equipe de Andy Boothroyd precisou bater por 3 a 0 a seleção da casa, a Polônia. Uma vez estando na semifinal, Baker afirmou que o grupo se encontra com potencial atingido, não demonstrando medo contra outras seleções.

"Acho que a pressão saiu um pouco de nós quando conseguimos passar pela fase de grupos e chegamos nas semifinais", comentou o jogador do Chelsea. "Porém, eu sei que os garotos querem ir o mais longe possível, e almejamos algo grandioso aqui", acrescentou na entrevista o atleta que ficou emprestado nas duas últimas temporadas ao Vitesse, da Holanda.

Para completar o raciocínio, o meio-campista de 22 anos ainda comparou a situação com outros jogos importantes que a Seleção Sub-21 da Inglaterra disputou nos últimos anos, reforçando o pensamento de potencial atingido.

"Estivemos em grandes jogos antes, como no torneio de Toulon no ano passado, do qual ganhamos. Como um time e um grupo, estamos acostumados a nos mantermos unidos quando chega grandes jogos, e claro que usaremos isso ao nosso favor. Conforme você joga mais e mais jogos, o momento vai se construindo, bem como a confiança, e assim passamos a jogar no máximo que entendemos", completou.

Inglaterra e Alemanha disputam uma semifinal às 13h da terça-feira (27), enquanto que Espanha e Itália fazem o outro jogo da fase três horas mais tarde.