Mourinho prefere Harry Kane a Cristiano Ronaldo no Manchester United

Harry Kane foi o artilheiro das últimas duas edições da Premier League (Foto: Nigel Roddis/Getty Images)

O técnico do Manchester United, José Mourinho, se mostra cada vez mais favorável em relação à contratação da estrela inglesa Harry Kane, matador do Tottenham. Segundo o jornal inglês Mirror, o comandante dos Red Devils acha que a compra do atacante, apesar de muito cara, compensaria mais do que contratar Cristiano Ronaldo, que já está chegando nos últimos anos da carreira.

Com a possibilidade de o gajo sair do Real Madrid por causa de problemas com impostos, Ronaldo teve seu nome especulado na equipe de Manchester, onde jogou por seis temporadas, de 2003 a 2009. Mourinho, porém, deixou claro ao clube que prefere contar com Harry Kane, artilheiro das últimas duas edições da Premier League, visto que é nove anos mais novo e mais promissor.

Para isso, o clube terá de desembolsar muito, e pretende oferecer aos Spurs £ 100 milhões (cerca de R$ 427 milhões). Tal valor ultrapassaria a quantia paga pelo meia Paulo Pogba, também contratado pelo United, e faria Kane o jogador mais caro do mundo.

O Tottenham diz que não vai aceitar nenhuma proposta pelo jogador, mas a oferta é, sem dúvidas, muito tentadora, e deve fazer o presidente do time londrino, Daniel Levy, refletir sobre a venda do destaque inglês.

Além de Kane, o Manchester United está interessado no espanhol Álvaro Morata para compor o ataque da equipe. O atacante está no Real Madrid, mas o time de Old Trafford estaria disposto a pagar £ 60 milhões (em torno de R$ 256 milhões) nele e levá-lo para a Inglaterra.

O fato de Mourinho não ter lutado no alto da tabela da Premier League no seu primeiro ano pelos Red Devils, em que terminou na sexta posição, faz com que o técnico português peça novos reforços. Além disso, o clube volta a disputar a Champions League na próxima temporada, e por isso deve melhorar a equipe para lutar tanto pelos campeonatos nacionais, quanto pela principal competição europeia.