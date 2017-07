De Boer assina com Crystal Palace após rápida passagem na Inter: "Estou muito animado"

Foto: Divulgação/ Crystal Palace

O Crystal Palace está de comandante novo. Nesta segunda-feira (26) clube londrino anunciou e apresentou o holandês Frank De Boer como técnico do Palace com contrato vigorado até 2020 (três temporadas). O Ex-zagueiro chegará para substituir Sam Allardyce, conhecido treinador do futebol da Inglaterra.

De Boer, pelo site oficial do clube, afirmou a felicidade e estima para o novo desafio. "Estou muito animado porque foi um longo período em que não consegui um clube, mas também estou entusiasmado por ser mais um técnico na melhor liga do mundo. O Crystal Palace é um ótimo clube com instalações fantásticas para trabalhar e uma torcida fantástica, então não posso esperar para começar".

Pelo Ajax, onde começou sua carreira como técnico, Frank faturou três títulos da Eredivisie de forma consecutiva, nas temporadas 2010-11, 2011-12 e 2012-13. Em maio do ano passado, ele pediu demissão do clube holandês e pouco tempo depois assinou com a Internazionale. Na Itália, De Boer não ocupou o cargo por muito tempo, saindo dois meses depois, dando lugar a Stefano Pioli.

O treinador irá analisar o elenco atual, que conta com 29 atletas. Após isso, o time deve ir ao mercado e só assim De Boer poderá implantar sua filosofia de trabalho. "Temos um time sólido. Claro, eles lutaram na temporada passada para não cair, especialmente no início, mas com Sam Allardyce conseguiram sair da zona de rebaixamento. Temos jogadores muito bons, com Benteke e Zaha. Eu quero conhecer todos em primeiro lugar, isso para mim é muito importante. Tenho minhas idéias porque assisti vídeos para que eu possa saber se pode haver um jogador que pode ser interessante para nós, mas primeiro quero ver todos e então tomar decisões."

Steve Parish, presidente co clube, afirmou o desejo de trabalho de De Boer no time. "Nós realizamos um processo de entrevista detalhado para garantir que estamos em posição de nomear um técnico do calibre e experiência que Frank traz consigo. Tenho o prazer de recebê-lo no Crystal Palace e sei que ele não pode esperar para começar e se preparar para a temporada".

Pelo clube do sul de Londres, De Boer não terá competições europeias para disputar. Premeir League e as duas Copas nacionais estarão em pauta na temporada 2017-18.