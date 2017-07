Chelsea se aproxima de acordo com Bakayoko, do Monaco

Bakayoko foi titular no título da Ligue 1 com o Monaco (Foto: TF-Images/Getty Images)

O Chelsea está perto de anunciar seu primeiro reforço para a próxima temporada. Com a possível saída do volante Nemanja Matic para o Manchester United, os Blues estão negociando com o Monaco para contar com Tiemoué Bakayoko, jogador francês de 22 anos. As informações são do jornal britânico Daily Mail, que afirma que a contratação deve acontecer ainda nesta semana.

O volante Bakayoko foi cobiçado por outros times europeus, como o próprio United, mas agora está próximo de fechar com o Chelsea, atual campeão da Premier League. A venda do jogador deve ocorrer por cerca de € 40 milhões (R$ 148 milhões), e o contrato será de cinco anos com o clube. Durante a última temporada, o francês atuou pelo Monaco em 51 partidas e marcou três gols, sendo titular e conquistando a Ligue 1.

O técnico dos Blues, Antonio Conte, teria informado aos dirigentes que gostaria de contar com Bakayoko no elenco, visando fortalecer a equipe para a disputa da Champions League na próxima temporada. Se o jogador realmente for comprado, jogará ao lado de seu compatriota N'Golo Kanté, que tem se destacado no Campeonato Inglês desde a penúltima temporada, em que foi campeão com o Leicester.

Além disso, o Chelsea está atrás de mais nomes famosos, como o lateral esquerdo Alex Sandro, que atualmente atua na Juventus. Apesar de, há alguns dias, a negociação sobre o brasileiro não ter tido resultado positivo, os ingleses se dispuseram a aumentar a oferta e, se o acordo se concretizar, o jogador se tornará o defensor mais caro da história, com valores em torno de R$ 260 milhões.

O time londrino fez uma boa temporada em relação às competições nacionais, sendo campeão da Premier League e vice da FA Cup. No entanto, o Chelsea não participou de nenhuma competição continental, visto que terminou a liga na décima colocação em 2015/16. Agora, com a volta para a Champions League, Antonio Conte e seus jogadores esperam um ano de vitórias, e, para isso, deve montar o elenco mais forte possível.