Manchester United fará oferta por Nainggolan, meia da Roma

Nainggolan marcou 27 gols pela Roma (Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

O Manchester United está atrás de mais um jogador para a próxima temporada. Agora, o alvo é o volante Radja Nainggolan, que atualmente joga pela Roma. De acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o técnico da equipe inglesa, José Mourinho, teria demonstrado interesse no belga e entrado em contato com pessoas próximas ao jogador para conversar sobre a possível contratação.

De acordo com as informações, os Red Devils estariam dispostos a pagar £ 40 milhões (em torno de R$ 169 milhões) para contar com o meia defensivo Nainggolan. Além do valor pela compra, o jogador receberia um salário mensal de £ 500 mil (cerca de R$ 2,1 milhões), quase o dobro do que recebe em seu time.

Há um ano, ele rejeitou o Chelsea. Agora, após a quarta temporada na Itália, a história pode ser outra. Nessa segunda-feira (26), Nainggolan postou uma foto em seu Instagram com a legenda "Pensando sobre o que fazer", o que aumentou os rumores ainda mais.

A Roma deve aceitar a proposta facilmente caso ela realmente ocorra, pois acredita que, como ele já tem 29 anos, seu preço no mercado deve cair com o passar do tempo. Assim, com a venda do jogador, o diretor esportivo romanista Monchi teria mais recursos para pensar no futuro da equipe e fazer contratações mais promissoras.

Além de Nainggolan, o time de Old Trafford está atrás de Nemanja Matić, volante do Chelsea. Para comprar o antigo desejo de Mourinho e tirá-lo do clube inglês, os Red Devils terão que pagar um valor semelhante ao do belga, de cerca de £ 40 milhões.

O Manchester United espera uma próxima temporada melhor. O time deve voltar a lutar por títulos tanto na Inglaterra quanto na Europa, e, voltando a disputar a Champions League, buscará reforços para fortalecer o elenco.