⁠⁠⁠⁠⁠John Terry recebe propostas de Aston Villa e Birmingham para continuar jogando

(Foto: Getty Images/Chris Brunskill)

O zagueiro John Terry, ídolo do Chelsea, e que anunciou sua saída do clube londrino em abril, recebeu ofertas de um ano de contrato dos rivais Aston Villa e Birmingham, de acordo com a Sky Sports. Mas o ex-capitão da seleção inglesa pende a uma mudança para o Villa, para poder trabalhar com Steve Bruce.

O contrato de Terry em Stamford Bridge expira nessa sexta-feira (30), e um acordo entre o Aston Villa e o zagueiro pode ser concluído na próxima semana, ainda segundo a Sky Sports. West Bromwich, Swansea e Bournemouth estavam interessados ​​no atleta de 36 anos, mas Terry reluta em jogar contra o Chelsea, clube pelo qual dedicou duas décadas de sua carreira de jogador.

O técnico do Birmingham, Harry Redknapp, confirmou fez uma oferta para Terry e admitiu que tentava persuadir o jogador a se mudar para o St Andrew's Stadium quando o zagueiro e sua esposa participaram da despedida de Michael Carrick, no início de junho. À Talksport, Redknapp disse: "Eu falei com Terry e falei para ele vir para nossa equipe. Para passar um ano ou dois e quem sabe o que ele vai querer fazer no futuro?".

John Terry é o terceiro jogador com mais partidas na história do Chelsea, com 717 aparições, atrás apenas de Ron Harris e Peter Bonetti. Terry ainda é o atleta que mais vezes foi capitão dos Blues. O ídolo do Chelsea foi reserva sob o comando do técnico Antonio Conte na última temporada, com apenas 14 atuações.