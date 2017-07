Ídolo no Chelsea, Lampard deve assumir comando técnico do Oxford, da terceira divisão inglesa

Foto: Getty Images

O clube Oxford United, da League One, terceira divisão do campeonato inglês está com uma vaga para treinador, já que Michael Appleton foi para o Leicester, ser assistente de Craig Shakespeare. Frank Lampard, ídolo do Chelsea, é cotado para assumir o cargo, em sua primeira experiência como técnico.

Frank se aposentou na última temporada, quando defendia o New York City. Porém, sua passagem mais marcante foi no Chelsea. O inglês conquistou a Champions League em 2012, além de vencer três vezes o campeonato inglês e quatro vezes a Copa da Inglaterra.

Durante sua passagem pelo time londrino, marcou mais de 200 gols, se tornando o maior artilheiro do clube. Além disso, jogou mais de 100 partidas pela seleção inglesa. Sem ter o contrato renovado, foi para o rival Manchester City e mesmo assim, a base de fãs do Chelsea ainda o idolatra.

Logo após se aposentar, Lampard demonstrou o interesse em seguir carreira como técnico. "Quero treinar um clube. Na maior parte da minha carreira, eu não tinha certeza, mas depois que cheguei aos meus trinta anos, fiquei muito mais interessado", disse o ex-jogador.

"Estou tão interessado em treinar, quanto estou em lidar com pessoas", acrescentou.

Sua amizade com o diretor do Oxford, Dave Jones, pode pesar um pouco na decisão e aumentar a chances de Lampard iniciar sua carreira como treinador dentro do seu país de origem, já na próxima temporada.

No entanto, Pep Clotet, assistente de Gary Monk no Swansea também é uma opção para o time, apesar da preferência pelo ídolo dos Blues. Porém, outro forte concorrente é Dougie Freedman, que teve passagens pelo Crystal Palace, Bolton e Notthingham.