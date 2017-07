Caminho à idolatria: meia Leon Britton renova com Swansea e completará 16 anos no clube

Foto: Divulgação/Swansea City

O Swansea anunciou nesta quarta-feira (28) que o meio-campista inglês Leon Britton assinou sua renovação de contrato com o clube por mais uma temporada. O camisa 7, que carrega a braçadeira de capitão da equipe, possui mais de 520 jogos vestindo a camisa do clube galês em quase 15 anos.

O novo vínculo possui ainda uma cláusula que permite estender o acordo por mais 12 meses se ele disputar um determinado número de jogos na próxima temporada e a garantia de um cargo na comissão técnica depois de pendurar as chuteiras.

Britton, que esteve presente nas campanhas de acesso do clube galês desde a quarta divisão, falou da renovação: "O clube melhorou meu contrato para esta temporada, mas há uma opção em que eu possa ficar mais um ano se jogar uma certa quantidade de jogos. Então, é potencialmente um acordo de dois anos, mas isso depende de quantos jogos eu disputar”.

O inglês, de 34 anos, chegou aos Swans emprestado pelo West Ham, em dezembro de 2002 e foi contratado em definitivo ao final daquela temporada. Em 2010, ele acertou com o Sheffield United, mas voltou aos galeses apenas seis meses depois.

Na última temporada, o meio-campista disputou 18 partidas, estando presente nas últimas cinco rodadas da Premier League, onde o Swansea somou 13 dos 15 pontos possíveis, cruciais para a permanência na elite. "Me senti bem no final da última temporada. Mesmo quando eu não estava jogando, estava treinando bem e me mantendo em forma. Se esse não fosse o caso, eu saberia e não me sujeitaria a isso. Teria certeza que era hora de parar. Eu completo 35 anos em setembro, mas sinto que tenho muita coisa para dar a equipe e fazer a diferença”.

Britton também falou de seus planos futuros como treinador. "Você precisa planejar e olhar para o futuro quando estiver chegando ao final de sua carreira. Minha ideia é permanecer no clube. Eu conversei com o presidente e o gerente para ficar aqui quando parar de jogar futebol”.

Mas mostrou que sua cabeça está no presente. “No momento, meu foco principal é como jogador, buscando dar de tudo a respeito”, finalizou.