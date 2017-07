Monaco recusa oferta do Arsenal pelo atacante Thomas Lemar

Thomas Lemas em partida pela Champions League (Foto: Getty images)

O jornal Inglês Guardian revelou nesta quarta-feira (28) que o Monaco recusou uma proposta de 35 milhões de euros (cerca de R$ 148 milhões) do Arsenal pelo atacante Thomas Lemar. O jogador foi uns dos destaques do clube do principado na temporada, chegando às semifinais da Uefa Champions League além de conquistar o título da Ligue 1, com oito pontos à frente do Paris Saint-Germain.

Atleta de 21 anos teve sua primeira convocação para a seleção principal da França em 2016, revelado pelo SM Caen, Thomas Lemar marcou 14 gols em 50 jogos na temporada. O clube de Londres está em busca de um atacante de lado para compor elenco, Walcott teve uma temporada muito irregular e o chileno Alexis Sánchez destaque da equipe, tem sondagem do Bayer de Munique.

O Arsenal busca sua segunda contratação para temporada 2017/18. Os gunners já contrataram o lateral bósnio Sead Kolasinac do Schalke 04. Sem a UCL em pauta na próxima temporada clube buscas peças para cumprir a carência em determinadas posições.

Monaco, apenas nesta inter temporada, já vendeu Bernardo Silva para o Manchester City, tem proposta do Chelsea pelo jogador Bakayoto. Além do assédio de vários clubes pela revelação francesa Mbappé, clube disse que só libera jogador por proposta superior ou igual a 100 milhões de libras.