Após recusa de Thomas Lemar, Arsenal fracassa na contratação de Lacazette

Foto: Philippe Desmazes/Getty Images

O Arsenal mais uma vez falhou na contratação de um atacante para a próxima temporada. Desta vez, a recusa foi do Lyon pelo francês Alexandre Lacazette, que não aceitou uma proposta do clube inglês, fato complementado pela vontade do jogador em querer participar da Champions League na próxima época, algo que não seria possível nos Gunners.

A princípio, as conversas pelo atacante, que marcou 37 gols na última temporada, tiveram avanço relativamente grande. O Lyon, porém, não concordou com os valores oferecidos pelo Arsenal, e pediu uma quantia de cerca de £ 50 milhões (em torno de R$ 212 milhões). No entanto, tal valor é improvável de ser pago pelos ingleses.

Lacazette, há algum tempo, afirmou que só sairia de sua atual equipe para outra que também disputasse a Uefa Champions League, principal competição europeia. Este é mais um empecilho para a ida do jogador para Londres, visto que os Gunners não se classificaram para a próxima edição. Por isso, o atacante tem boa chance de parar no Atlético de Madrid, porém o clube está sob embargo até o começo de 2018.

O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, deu entrevista ao Canal+ sobre a transferência do jogador, ele disse que o atacante tem mais chance de ir para a Espanha que para a Inglaterra: "Não acho que Alexandre Lacazette vai sair ainda neste verão. Eu não pretendo vendê-lo rapidamente, mas pode ser que o Atlético de Madrid o contrate em janeiro de 2018".

O jornal Evening Standart, da Inglaterra, anunciou que o Arsenal pode aumentar a oferta por Lacazette para até £ 57 milhões (R$ 242 milhões), valor que obedeceria o pedido do clube francês. Ainda não há nada oficial, mas os Gunners querem contratar o jogador o mais rápido possível.

Para a próxima temporada, o Arsenal já anunciou o lateral Sead Kolasinac, ex-Schalke 04. O time de Arsène Wenger espera lutar por mais títulos, e, para isso, busca fortalecer mais a equipe.