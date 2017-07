Rebaixado com o Sunderland, Jermain Defoe é anunciado pelo Bournemouth

(Foto: Getty Images/Catherine Ivill)

O atacante Jermain Defoe foi oficialmente anunciado pelo Bournemouth. O jogador de 34 anos assinou contrato de três anos com o time do sul da Inglaterra. O acordo de Defoe com os Cherries aconteceu no mês passado, e incluiu uma cláusula que lhe permitiu sair de graça após o rebaixamento do Sunderland.

Em entrevista ao site oficial do Bournemouth, Defoe mostrou sua animação ao assinar com seu novo clube. "É ótimo estar de volta e estou ansioso por esse desafio", disse. Jermain Defoe jogou no clube entre 2000 e 2001, emprestado pelo West Ham, quando marcou 19 gols em 31 aparições.

Para o site do Bournemouth, o atacante destacou a importância de sua escolha pelos Cherries: "Quando surgiu a oportunidade de retornar ao Bournemouth, sabia que era o momento certo. Foi uma decisão fácil, juntar-se a uma equipe grande com um grande treinador. É um ótimo lugar para se estar", declarou.

Defoe ainda buscou mostrar confiança em seu faro de gol. "Os torcedores do Bournemouth sabem que toda vez que eu vestir a camisa, eu darei 100%, e a única coisa que eu posso garantir são gols", disse.

Sobre a chegada do atacante, o técnico Eddie Howe acrescentou: "Este é um momento enorme para o clube e outro passo na direção certa. Queremos trazer jogadores aqui que possam ter um grande impacto em nosso crescimento e acreditamos que Jermain se encaixa como um artilheiro natural e comprovado".

Apesar da péssima campanha do Sunderland na Premier League, culminada com o rebaixamento, Defoe marcou 15 gols em 37 partidas para os Black Cats na temporada passada. Defoe é um dos vários jogadores que deixaram o Sunderland após o seu descenso. O goleiro Jordan Pickford assinou com o Everton e Fabio Borini se juntará ao Milan.