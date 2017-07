Bournemouth bate recorde de transferência para contratar zagueiro Aké, promessa do Chelsea

(Foto: Getty Images/Michael Steele)

O Bournemouth bateu seu recorde de valor pago em mercado de transferências para contratar os serviços do zagueiro Nathan Aké, do Chelsea. Os Cherries gastaram £ 20 milhões (R$ 85,5 milhões na cotação atual) no defensor de 22 anos, anunciado nesta sexta-feira (30).

Aké passou a primeira metade da temporada 2016/17 no Bournemouth, quando disputou 12 partidas e marcou três gols antes de retornar para Stamford Bridge em janeiro, e ajudar o Chelsea na conquista da Premier League e na campanha que levou os Blues à final da FA Cup.

O holandês não mediu palavras para contar ao site oficial do clube a sua satisfação de retornar aos Cherries. "Fui muito feliz aqui na temporada passada, então estou muito feliz por voltar", disse. "É um desafio emocionante. O Chelsea é um ótimo clube e aprendi muito lá, mas este é um novo passo e aqui é o lugar certo para que eu possa me desenvolver ainda mais", completou.

O novo zagueiro do Bournemouth tratou de levantar suas expectativas para sua segunda passagem pelos Cherries. "Os torcedores ainda não viram o melhor de mim. Eu sempre estabeleço um nível alto, então eu sei que há muitas coisas em que ainda tenho que trabalhar. Com a ajuda do treinador [Eddie Howe] aqui, eu sei que posso continuar melhorando e me tornar um jogador melhor ", disse.

Eddie Howe, técnico do Bournemouth, mostrou seu agrado em contar novamente com o holandês. "Estou feliz por termos assinado com Nathan de forma definitiva. Ele é alguém que conhecemos, tendo sido muito bem sucedido no seu empréstimo na temporada passada", disse.

O comandante do time do sul da Inglaterra ainda elogiou seu novo reforço, mostrando otimismo para seu futuro. "Nathan é um excelente jovem jogador, com uma atitude fantástica e um grande desejo de aprender e de se desenvolver. Ele tem um futuro muito brilhante à sua frente e estou muito feliz em dizer que seu futuro está aqui", disse Eddie Howe.