Lateral Cresswell aprova contratação de Zabaleta pelo West Ham

(Foto: Getty Images)

O lateral-esquerdo do West Ham, Aaron Cresswell está muito empolgado com a nova contratação do time, o lateral-direito Pablo Zabaleta ex-Manchester City. O jovem lateral acredita que o argentino vai ter um efeito positivo na equipe tanto fora quanto dentro de campo.

Cresswell espera que a experiência e a mentalidade vencedora de Zabaleta nos tempos de Manchester City sejam benéficas para o West Ham, levando em consideração que a equipe teve uma primeira temporada irregular no seu novo estádio, o London Stadium.

Durante a data FIFA, o goleiro Joe Hart descreveu Zabaleta como um ótimo companheiro de equipe, uma grande pessoa e um grande profissional. O lateral-esquerdo do West Ham acredita que o argentino é uma grande adição ao elenco dos Hammers e a presença dele dentro e fora de campo será fundamental.

"A qualidade dele está aí para todo mundo ver, é um grande reforço para nosso elenco. Pablo não terá importância apenas dentro de campo, mas sua experiência irá ajudar os jovens jogadores no nosso centro de treinamentos", afirmou o lateral.

Apesar de ter uma temporada prejudicada por uma lesão, atuando apenas por 26 partidas, Cresswell foi selecionado pelo técnico Gareth Southgate para fazer parte do elenco que enfrentou a França neste mês. Essa foi a primeira vez que o lateral-esquerdo foi chamado para fazer parte do elenco original da seleção inglesa.

Cresswell demonstrou estar muito feliz com as oportunidades no English Team."Agora eu quero estar preparado para a pré-temporada, pois quero manter o meu lugar na seleção e ter mais aparições no futuro", concluiu.

Zabaleta será confirmado como jogador do West Ham neste sábado (1°), quando a janela de transferências européia for aberta. O argentino assinou um contrato de dois ano e encontrará seus novos companheiros para a pré-temporada em Julho, quando os Hammers viajarão para a Alemanha e Islândia para partidas amistosas contra o Werder Bremen, Altona 93 e o Manchester City, ex-clube do jogador.