Após início irregular, lateral Kieran Trippier renova com Tottenham

Foto: Getty images

O Tottenham começa a se movimentar para manter e formar seu elenco para a temporada 2017/18. Nesta sexta-feira (30), clube londrino chegou a um acordo com o inglês Kieran Trippier, renovando o vínculo do lateral esquerdo por mais cinco anos, permanecendo até 2022.

Trippier chegou ao Tottenham em 2015 numa negociação com o Burnley que firmou em 3,5 milhões de libras. No entanto, o jogador de 26 anos pouco teve espaço no elenco. No primeiro ano como jogador dos spurs, o inglês atuou em apenas seis oportunidades. Na temporada anterior, também teve começo apagado mas foi ganhando oportunidades, chegando a 22 jogos até o restante da premier League e tendo como recompensa a convocação para o amistoso da seleção inglesa contra a França.

A ascensão de Trippier se deve ao fato de que Walker foi ficando em segundo plano no elenco de Mauricio Pocchetino. Kyle inclusive pode ter sua negociação com o Manchester City facilitada. Há pouco tempo, o lateral foi sondado pelos Citizens e o técnico do clube, Pep Guardiola, chegou a falar em frustração por não ter conseguido trazer o atleta.

Tottenham oficializa acordo com a Nike

Enfim o Tottenham firmou acordo com nova fornecedora de material esportivo. A Nike vestirá o clube inglês nos próximos cinco anos e um acordo que gira em torno de 30 milhões de libras (R$ 126,3 milhões) por temporada.

Daniel Levy, presidente dos Spurs, comentou sobre o acerto no site oficial do clube. "Estamos muito satisfeitos em parceria com a Nike, uma das principais marcas mundiais. A Nike está empenhada em parcerias com a gente , num momento em que o nosso novo estádio é o catalisador para a revolução do Tottenham".