Motivado pela venda de Aké, Chelsea mira zagueiro Rüdiger, da Roma

Foto: Getty Images

O Chelsea está atrás de um zagueiro para a próxima temporada. Nesta sexta-feira (30), o alvo da vez é Antonio Rudiger, que atualmente joga pela Roma. De acordo com o canal Sky Italia, as conversas estariam avançadas e a negociação giraria no valor de £ 30 milhões de libras (R$ 139 milhões).

A busca seria motivada pela saída de Nathan Aké, contratado pelo Bournemouth por um valor recorde ao cofres dos Cherries. Entre os principais alvos dos Blues, estavam Virgil van Dijk, do Southampton, e Leonardo Bonucci, da Juventus. Porém, nenhuma das negociações avançaram. O Chelsea disputará a próxima Uefa Champions League e pensa em melhorar seu elenco.

Rudiger, de 24 anos, exerce a função de zagueiro e lateral-direito e está disputando a Copa das Confederações pela seleção alemã. Na temporada pelo clube romanista, foram 25 partias sem anotar nenhum gol.

Watford mostra interesse em Chalobah

De acordo com o canal Sky Sports, o Watford teria interesse em Nathaniel Chalobah, meio-campista do Chelsea. O jogador de 22 anos, que ainda tem um ano de contrato com os Blues, estaria interessado em deixar o clube em busca de oportunidades como titular em outras equipes.

Chalobah é uma das joias da base dos blues e tem um longo histórico de empréstimos. O serra-leonês já passou pelo próprio Watford, Nottingham Forest, Middlesbrough, Burnley, Reading e Napoli. Na última temporada, o jogador fez parte do plantel de Antonio Conte, tendo feito 15 aparições, sendo apenas uma como titular, contra o próprio Watford.

Se a negociação se concretizar, será o segundo jogador da base dos Blues vendido nesta janela de transferência. O primeiro foi Dominic Solanke, que foi contratado pelo Liverpool por três milhões de libras.