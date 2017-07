Liverpool estaria disposto a abrir cofres para contar com meia Keita, do RB Leipzig

Foto: Simon Hofmann / Getty Images

De acordo com a BBC Sport, os Reds estariam dispostos a pagar £ 70 milhões para contar com os serviços de Naby Keita, da RB Leipzig, na próxima temporada da Premier League.

Porém, não será nada fácil tirar o jogador do clube alemão. O Leipzig conseguiu uma classificação inédita pra a Liga do Campeões da próxima temporada, entrando direto na fase de grupos. Com isso, os alemães estão fazendo jogo duro e insistindo querer ficar com o jogador.

Keita foi promovido tendo um preço de £ 70 milhões, embora ele tenha uma cláusula de liberação de £ 48 milhões em seu contrato que pode ser desfeito na próxima janela de verão. Naby foi autor de oito gols na Bundesliga na temporada passada.

No entanto, Jürgen Klopp é um grande admirador do atleta, e a vontade do time de Anfield em contar com o jogador parece ideal para testar a determinação do RB Leipzig de manter alguém que tenha tido um papel importante em seu sucesso com uma proposta tentadora. Se Klopp e o Liverpool tiverem seus interesses confirmados, o valor pago terá que superar os £ 34 milhões pagos recentemente para a Roma liberar Mohamed Salah. Resta saber se o jogador é atraído por uma mudança para a Premier League.

A diretoria do Liverpool está determinada a apoiar o treinador no ​​mercado, pois ele que os levou de volta à Liga dos Campeões - embora eles tenham que passar por uma fase mata-mata para tentar chegar à fase de grupos.