Sánchez despista possível saída do Arsenal: "Não posso falar ainda"

Foto: Catherine Ivill / Getty Images

O atacante do Arsenal e da seleção chilena Alexis Sánchez afirmou, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (30), que já tomou uma decisão sobre onde irá jogar na próxima temporada.

Perguntado se estaria se juntando ao goleiro e companheiro de seleção Claudio Bravo – que estava sentado ao seu lado – no Manchester City, Sánchez não respondeu de maneira muito clara. “Boa pergunta. No momento, estou focado na Copa das Confederações. Quando ela terminar, eu verei se vou permanecer ou sair. Eu não sei”, disse o camisa 7.

Em seguida, Alexis foi questionado se já estava claro em sua cabeça onde jogaria na próxima temporada e ele falou, enquanto dava risada: “Sim, está definido. Mas eu não posso contar para você”.

E, interrogado por último sobre quais eram as chances de permanecer no Arsenal, Sánchez continuou enigmático: “Eu não sei”.

O chileno segue com futuro indefinido no Emirates Stadium por estar entrando no último ano de contrato com os ingleses. O fato de o clube não ter conseguido se classificar para a próxima edição da Champions League pela primeira vez nos últimos 20 anos pode pesar ainda mais contra a sua permanência. Por isso, sua saída para outros clubes europeus, como Manchester City e Bayern de Munique, é constantemente noticiada na imprensa.

Entretanto, no caso do clube alemão, o presidente Uli Hoeness negou, recentemente, que estivesse interessado na contratação do jogador.

O atleta de 28 anos desembarcou em Londres depois da Copa do Mundo de 2014 contratado junto ao Barcelona por € 42,5 milhões. Alexis tem, no total, 72 gols marcados em 144 jogos disputados com a camisa do clube londrino. Ele é a segunda contratação mais cara da história dos Gunners, ficando atrás apenas dos € 47 milhões pagos ao Real Madrid pelo companheiro Mesut Özil, em setembro de 2013.